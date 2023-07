Maltempo, forti temporali in Alto Adige con chicchi di grandine da 8 cm

Nottata di violenti temporali, maltempo e grandinate in Alto Adige. Almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine, negozi, garage e piccole frane. I chicchi di grandine in alcune zone hanno raggiunto i 6-8 centimetri di diametro, come mostrano anche le foto delle persone del luogo, mentre tengono in mano dei chicchi grandi quanto palline da tennis.

Attualmente in Trentino è allerta gialla, diramata dalla Protezione civile, per possibili temporali, vento forte e problemi idrogeologici. È in vigore dalle ore 16 di ieri, martedì 11 luglio 2023, alle 12 di domani, giovedì 13 luglio, su tutto il territorio provinciale. Il meteorologo provinciale Dieter Peterlin parla di «temporali a forte intensità, non di semplici temporali estivi». Il rischio di forte maltempo rimarrà almeno fino a domani, anche senza un particolare calo delle temperature.