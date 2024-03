Lampedusa, nuovo naufragio. Dispersa in mare anche una neonata

Durante le operazioni di soccorso della Trotamar III, tre persone, tra cui anche un neonato di appena 4 mesi, sono finite in mare e risultano disperse. Questo tragico evento è avvenuto in area SAR mentre il veliero della ONG tedesca People in Motion ha individuato un piccolo barchino carico di migranti e ha prontamente fornito giubbotti di salvataggio a parte dei naufraghi.

L'equipaggio della ONG ha agito in attesa dell'arrivo della motovedetta della guardia costiera, ma purtroppo i migranti a bordo del barchino si sono agitati nel tentativo di avvicinarsi al veliero. Questo ha portato alla caduta in mare di alcune persone, tra cui la madre della neonata di 4 mesi e due uomini, tutti originari della Guinea.

Nonostante gli sforzi di soccorso, i tre dispersi non sono stati recuperati. Fortunatamente, l'equipaggio è riuscito a salvare altre 44 persone dalla tragedia, dimostrando ancora una volta il coraggio e la determinazione nel fornire aiuto durante situazioni così drammatiche.