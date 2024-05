La Casa Bianca accusa la Russia: "Usata arma chimica". La replica: "Infondato"

Il Dipartimento di Stato americano ha accusato la Russia di aver usato armi chimiche in Ucraina, in particolare la cloropicrina, nel corso del conflitto. Accuse che sono state respinte da Mosca che le ha bollate come "odiose e infondate". Lo ha affermato l'ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov, citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia ha a sua volta denunciato più volte l'uso di armi chimiche da parte delle forze ucraine.