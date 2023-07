Incendio all'aeroporto di Catania. Chiuso per due giorni

È stato domato nella notte l'incendio che ha investito parte della zona arrivi dell'aeroporto di Catania. Le fiamme si sono sviluppate al piano inferiore dello scalo Fontanarossa per motivi ancora da chiarire. Non ci sono stati feriti ma l'aeroporto dovrà rimanere chiuso fino a mercoledì. Saranno quindi due giorni di disagi per i turisti diretti nella famosa località siciliana