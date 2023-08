Kata scomparsa a Firenze: i pm chiedono l’autorizzazione per indagare in Perù

Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno scorso, forse è stata rapita per sbaglio. I pubblici ministeri di Firenze che stanno indagando avrebbero intenzione di richiedere una rogatoria per poter effettuare alcuni interrogatori in Perù. Dietro alla sparizione della bambina, che abitava nell'ex hotel Astor nel capoluogo toscano con la madre, potrebbe infatti esserci una vicenda di droga, risalente allo scorso anno. Secondo quanto riferito, nel 2022 le forze dell'ordine avrebbero effettuato una perquisizione a casa di un trafficante di droga peruviano. La donna che viveva con lui sarebbe poi andata a vivere nell'ex hotel Astor, occupato nello stesso anno qualche mese dopo, insieme alla figlioletta di 5 anni, la stessa età di Kata.