Ecuador, scontri in tutto il paese: decretato lo stato d'emergenza

L'Ecuador, sempre più nel caos, è a un passo dalla guerra civile. In seguito alla decisione del presidente Daniel Noboa di decretare lo stato di emergenza, diverse organizzazioni di narcotrafficanti hanno condotto una serie di azioni di rappresaglia in tutto il territorio nazionale. Un commando ha fatto irruzione in diretta tv nello studio di un canale pubblico nella città di Guayaquil, epicentro da mesi delle violenze. In tutto il Paese sono stati segnalati scontri, saccheggi nei centri commerciali e auto date alle fiamme. Nel corso della giornata un commissariato è stato colpito da un attentato, mentre due addetti alla sicurezza di un centro commerciale sono stati freddati dai criminali per aver impedito l'accesso ai locali affollati. In tutto si contano 10 morti e 3 feriti, mentre 14 persone sono state arrestate.

Il presidente Noboa ha dichiarato che è in corso un "conflitto armato interno" nel paese, chiedendo per decreto lo spiegamento e l'intervento immediato delle forze di sicurezza contro il crimine organizzato. Noboa ha identificato come "terroristiche" e "attori non statali" alcune delle più potenti organizzazioni criminali di narcotraffico attive sul territorio.

Intanto il Perù ha disposto l'invio immediato di forze speciali di polizia al confine con l'Ecuador.