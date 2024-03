Davigo condannato a un anno e tre mesi

È stata confermata oggi in appello a Brescia la condanna all’ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo. Il tribunale bresciano ha confermato l’anno e tre mesi con pena sospesa e non menzione, oltre al versamento di ulteriori spese processuali e 20 mila euro alla parte civile Sebastiano Ardita. La condanna si basa sui verbali riguardanti una presunta loggia, ottenuti da Davigo nel 2020 e condivisi con diverse figure istituzionali, tra cui il vicepresidente del CSM David Ermini e il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra.