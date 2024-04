Conte: "Pd ritiri le accuse di slealtà o diventerà difficile collaborare"

"Mi dispiace di questa reazione" del Pd alla decisione di rinunciare alle primarie del centrosinistra a Bari "ma noi non accettiamo mancanza di rispetto e nessuno può permettersi di dire che il M5s è sleale o alludere a questo". Lo ha detto a Bari il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Conte ha spiegato di aver telefonato mercoledì alla Schlein sottolineando che "se la situazione si fosse compromessa e che se ci fossero state nuove inchieste non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie".

"Se non ritirano le accuse di slealtà diventerà sempre più difficile lavorare con il Pd. Il Pd non può pretendere che noi possiamo sottoscrivere tutto quello che viene dal passato. Noi siamo per la legalità, se il Pd è disposto a fare un percorso senza buttare a mare tutto il passato va bene, se no ne prendiamo atto".