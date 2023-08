Prezzi benzina in aumento: al self in autostrada a 2,019 euro

Continua a salire il rialzo del prezzo medio della benzina in autostrada. Oggi, dall'aggiornamento dei dati forniti dal Mimit, risulta ancora in salita per il self con un prezzo medio di 2,019 euro al litro.

L'aumento dei prezzi è stato rilevato nonostante l'1 agosto 2023 sia entrato in vigore l’obbligo per i benzinai di esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti su cartelli posizionati accanto al prezzo di vendita che propongono per contrastare le speculazioni dei distributori e aumentare la trasparenza per i clienti. Dal primo agosto i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati quotidianamente, fino a circa 4 centesimi per la benzina e a 7 centesimi per il gasolio sulla rete autostradale.