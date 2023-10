Anima Gemella: le anticipazioni della seconda puntata

Il secondo episodio di Anima Gemella, la serie tv diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte ed ha come protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli.





Anticipazioni della seconda puntata

Tra Carlo e Nina inevitabilmente inizia a nascere un'attrazione, ma la ragazza e' ossessionata dalla presenza di Adele e vorrebbe tanto tornare alla sua vecchia vita. Su indicazione dell'amica Annabella scopre che Bosio, il re del cioccolato, sta organizzando una festa: e' un ottimo pretesto per intrufolarsi e truffare gente facoltosa. Quello che non sa e' che Margherita e' la figlia di Bosio, e che in occasione dell'evento ufficializzera' la sua promessa di matrimonio con Carlo. Nina delusa da questa scoperta, decide di chiudere definitivamente con lui; ma il medico continua a cercarla nella speranza di trovare delle risposte a tutti i misteri che stanno emergendo dopo la morte di Adele.