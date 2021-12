Guida (ragionata) ai migliori spumanti per le feste

Bollicine italiane o bollicine francesi? L’atavico dilemma, oggetto di epici dibattiti tra soloni del vino, nel tempo (per fortuna) si è ridotto a chiacchiera da bar. Gli spumanti di casa nostra, grazie all’azione dei consorzi di tutela e all’impegno dei produttori, gode di ottima salute e, forte di un’invidiabile biodiversità, può gettarsi alle spalle sterili competizioni. Chiunque oggi cerchi nel calice tricolore freschezza, finezza, fragranza e carattere, non resterà deluso. Il plauso, naturalmente, trova conferma nei numeri. Rosea la previsione di Unione italiana vini: le 750 milioni di bottiglie prodotte nel 2020 sono destinate nel prossimo triennio a toccare il miliardo tondo tondo. Complice un export fortissimo, trainato dalla corazzata Prosecco, in Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania dove da sempre la febbre da bollicina italiana è molto alta.

Panorama ha selezionato per i suoi lettori un ricco «carnet paglierino» dove trovano spazio i veri Prosecchi, figli di un’inviolabile tradizione veneta che nessun Prosek (subdola imitazione) potrà mai scalfire e i rinomati Metodi Classici con cui molte cantine italiane hanno scritto la storia della spumantistica nel mondo.

Le Manzane Le Manzane Prosecco Superiore Docg Mirabile extra dry dal sorso pieno, fruttato e floreale. Accende il palato con il suo vivace perlage. Giustamente minerale. Acquistandolo si aiuta la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. lemanzane.com

Alla guida Michelin piace la Franciacorta Il territorio del Consorzio vinicolo è stato scelto come «destination partner» dalla prestigiosa guida agli chef stellati. L’impegno e la serietà pagano. Sempre. L’ultima soddisfazione in ordine di tempo per il Consorzio di tutela del Franciacorta è la collaborazione con la prestigiosa guida Michelin. L’ultima edizione, 2022, è stata presentata proprio in Franciacorta e così sarà anche per i prossimi due anni. Il Consorzio è diventato a tutti gli effetti «destination partner» del colosso editoriale. «È stato un onore accogliere a nome dei nostri 121 associati l’eccellenza italiana ed è stato molto bello vedere le nuove e le vecchie stelle brindare con le nostre bollicine» ha raccontato a Panorama Silvano Brescianini, presidente del Consorzio. L’ente, nonostante le incertezze dettate dall’emergenza sanitaria, non ha mai fatto un passo indietro: «In questi 30 anni abbiamo ottenuto importanti risultati perché abbiamo compiuto scelte coraggiose, talvolta controcorrente. Non è il momento di invertire questa rotta. Dobbiamo insistere per difendere le posizioni che abbiamo raggiunto, restando uniti e dimostrando la tenacia che ci ha sempre contraddistinto. Dobbiamo investire per continuare a essere leader nel posizionamento. Lavoriamo anche per lanciare un messaggio positivo e di ripresa a tutti i consumatori. Crescita qualitativa, sostenibilità e internazionalizzazione. Sono questi gli obiettivi futuri» ha concluso l’imprenditore.