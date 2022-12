La grande bellezza degli spumanti italiani

Non c’è recessione che tenga: al brindisi non si rinuncia. Automatismo delle feste, rito propiziatorio carico di ottimismo e speranze, il calice rivolto verso l’alto è ormai un’estensione naturale dell’essere umano, un esercizio terreno collaudato dalla notte dei tempi. Perfino gli astemi fanno un’eccezione sotto il vischio. C’è però un dilemma che si presenta puntualmente: «Meglio uno champagne o una bolla italiana?». Forse sarebbe meglio archiviare una volta per tutte questo divertissement dialettico. Essenzialmente per due ragioni. La prima: l’eno-match più che sulla comparazione effettiva dei prodotti si fonda sul gusto ancestrale della competizione fine a se stessa con i francesi.

La seconda, invece, è ben spiegata da Luca D’Attoma, enologo di grande esperienza: «Preciso che non tutti gli champagne sono degni di questo nome. In commercio ci sono anche bottiglie scadenti che tuttavia proprio per via del blasonato marchio di fabbrica, inducono il consumatore all’acquisto senza titubanze. Invito gli italiani a fare scelte più oculate, a prestare maggiore attenzione».

Così, nel solco di tale monito, Panorama in queste pagine propone un carnet dorato, a tratti anche rosa per la verità, di bollicine esclusivamente made in Italy. Sia chiaro, non certo per screditare il sublime nettare d’Oltralpe, quanto piuttosto (qualora ce ne fosse bisogno) a dimostrazione del fatto che dal Prosecco in tutte le sue declinazioni ai Trentodoc, passando per i Franciacorta, gli Alta Langa e qualche inattesa chicca del sud della Penisola, la scelta è davvero ampia, garantita oltretutto dal saper fare che contraddistingue da sempre i nostri produttori nel mondo.

Micaela Pallini, presidente di Federvini, con tutte le cautele imposte dalla congiuntura economica, conferma che anche per questo Natale il vino sarà in cima alla lista dei regali da fare a parenti e amici, e in particolare, che il centro tavola degli italiani sarà occupato dallo Spumante: «Prosecco in primis. La bolla veneta da sempre traina il mercato della spumantistica italiana sia in casa nostra, sia all’estero» precisa. Vien da dire - come sempre - per via del vantaggioso rapporto qualità-prezzo. Ricordiamo infatti che con una spesa media di circa 15 euro si può portare a casa un prodotto di piacevole beva e soprattutto versatile, ottimo come aperitivo e ideale anche per accompagnare il pasto.

Ciò che fa davvero la differenza nella scelta di questo o quel vino è la qualità della bollicina: «Deve essere sempre molto piccola, sottile e continua nella sua ascesa» spiega D’Attoma. Dettaglio questo facilmente verificabile: chi, in fondo, non si è mai incantato di fronte a un calice, perdendosi nei virtuosismi danzanti che uno Spumante sa offrire? Virtuosismi che il mercato propone sempre più anche in rosa. «Devo dire che è un periodo decisamente favorevole per i rosati e sono contento perché il pubblico sta apprezzando sempre più questa tipologia che rientra anch’essa a pieno titolo nel grande libro sulla cultura del vino. Fino a poco tempo fa i rosé erano dimenticati, guardati con circospezione, ma oggi grazie a una maggiore conoscenza, stanno risalendo la china. La comunicazione e i social network giocano un ruolo importante, certo, ma non è soltanto una questione di marketing, anzi. Rispetto al passato è migliorata la qualità della produzione. Ciò che piuttosto mi rende ancora un po’ scettico è la tendenza da parte di molte cantine che da sempre fanno soltanto vini fermi a produrre anche una bolla. Comprendo la scelta di voler ampliare l’offerta commerciale, ma, attenzione, bisogna saperlo fare. Non si creda che sia semplice» conclude l’enologo.

Le bottiglie di queste pagine sono una garanzia, per la storicità e la serietà dei produttori, per il famoso perlage fine e persistente, per i profumi deliziano l’olfatto e seducono la memoria olfattiva. E siccome Natale è «la» ricorrenza per definizione, Panorama offre qualche consiglio anche in fatto di rossi (pagina accanto) che, come da copione, non possono mancare su tavole imbandite a festa. Cin!

