Spesa consapevole: 3 consigli utili

Non ci badiamo così spesso, eppure è molto importante fare acquisti consapevoli al supermercato. Molti pensano che sia complicato ma la realtà è ben diversa: è più semplice (e anche scontato) di quanto si possa pensare: bastano pochi accorgimenti per fare bene a noi, all’ambiente e anche al nostro portafogli.



Ecco alcuni consigli utili da seguire per poter fare la spesa con più consapevolezza, strizzando l’occhio al risparmio.

Hai fame? Non fare la spesa!

Potrebbe sembrare paradossale, eppure è così. La fame è infatti un bisogno fisiologico in risposta alla necessità di ricerca del cibo. Per questo motivo fare la spesa da affamati è altamente sconsigliato, perché sarete sempre presi dalla gola e quindi portati naturalmente ad acquistare molto più di quello che è davvero necessario.

Il meal plan è la soluzione

Quando si tratta di cibo è fondamentale avere un approccio più strategico possibile, per evitare di arrivare all’ultimo minuto senza sapere cosa mangiare. Ecco che entra in gioco il cosiddetto “meal plan”, ossia l’organizzazione settimanale dei pasti in conseguenza alla propria dieta e ad altri fattori fondamentali come reperibilità degli ingredienti, budget e così via.

Questa mossa vi farà senz’altro risparmiare tempo e denaro, sia ai fornelli sia al supermercato, perché girerete tra le corsie senza lasciarvi abbindolare dalle offerte.

Attenzione alle offerte

A proposito di offerte, dite la verità: quante volte venite catturati da quelle tra gli scaffali? Sicuramente è capitato più di una volta, perché spesso e volentieri fanno davvero comodo, però è un dato di fatto che ci fanno comprare di più e talvolta anche senza troppa consapevolezza sul prodotto. Una tecnica efficace è quella di non andare di fretta ma di prendersi quei 5 secondi in più per valutare la convenienza effettiva dell’offerta, le promozioni del momento e soprattutto il vostro reale bisogno.

