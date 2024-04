Salone del Mobile 2024: il meglio dell'outdoor

Mantra del nuovo concetto di abitare, l’outdoor è al centro delle proposte dell’ultima edizione del Salone del Mobile. Le collezioni si fanno così sempre più ricche e variegate per offrire soluzioni che possano accontentare una clientela in continua crescita.

Un’offerta che si presenta nel polo fieristico — sede ufficiale del Salone — ma anche nel distretto delle 5VIE, più precisamente nel Giardino di Alik, dove la piattaforma phygital TERRASZA porta per la prima volta alla Milano Design Week un evento completamente dedicato al design per esterni. Un’opportunità unica per professionisti e appassionati di esplorare il mondo del design per esterni e dell’outdoor living.

«Attraverso gli eventi e online, l'obiettivo principale della nostra piattaforma è quello di generare sinergie e scambi che possano favorire il dialogo e la riflessione, affrontando da una prospettiva transdisciplinare temi legati all'ecologia, allo stile di vita e alle sfide creative», ha raccontato Guendalina Perelli, founder di TERRASZA.

Un approccio innovativo, che mira a elevare il design per esterni a nuova categoria di pensiero e di mercato, dando risalto e specificità a tutte le realtà che operano nel mondo dell'outdoor living a livello internazionale. Dai mobili all’illuminazione, dai tappeti agli elementi decorativi, dai materiali ai vasi, alle piante.