Outdoor: come gli arredi trasformano lo spazio

Il tempo ha fatto il suo corso. La bella stagione è alle porte. Quella in cui si vive a cielo aperto, con il naso all’insù. In cui terrazze, balconi e giardini accolgono la maggior parte dei nostri momenti. La nostra quotidianità, per la quale ricerchiamo sempre una maggiore bellezza, funzionalità, praticità. La vogliamo arredare quella quotidianità e vogliamo farlo in modo progettuale. Vogliamo che dietro ci sia un’idea e che la stessa sia sotto gli occhi di tutti. Vogliamo magari anche della sana privacy e versioni extra large di divani e tavoli, capaci di accogliere amici e vicinato tutto. Non dimenticate che siamo nell’era in cui tutto è design, ogni oggetto di uso comune serve a dare forma e carattere alle nostre case. Case che per i prossimi mesi vivremo guardandole da fuori. Case connesse. Case cornici, in grado di ospitare contenuti di ogni sorta.

Vi condividiamo delle soluzioni, suggestioni, degli spunti, delle linee guida. Materiali, colori, tagli, punti di vista di realtà che hanno fatto della flessibilità la loro missione, della funzionalità il loro assett, assicurandosi sempre di lasciare il giusto spazio, a tutto. Idee comprese.

Maison Lelièvre – Riflessi del mare e nuance della campagna Questa azienda francese produce tessuti per l'arredamento dal 1914, anno in cui la famiglia Lelièvre ha fondato l'omonimo brand. Per loro la semplicità è sinonimo di bellezza e la collezione outdoor ne è la prova. Scelgono tessuti eleganti, minimal, espressioni solari di una progettualità che vuole avere una resa estetica multifunzione. Collezioni versatili che pescano da un’ampia tavolozza cromatica. Tessuti ai quali non manca nulla: impermeabilità, resistenza alla luce, alla muffa, all’attrito, pur mantenendo il touch e l’aspetto dei classici tessuti d’arredo. Sono lavabili e di facile manutenzione.