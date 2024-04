Salone del Mobile: le novità per il Bagno

Questo è l’anno della biennale del Salone del Bagno, parliamo di una delle stanze più progettate e richieste ad architetti e designer. Abbiamo girato in lungo e in largo i padiglioni di Rho Fiera, con incursioni al Fuorisalone, per capire cosa si stava creando e come lo si stava facendo. Che stile e che energia univa le centinaia di brand in mostra a Milano. Abbiamo capito che il fatto a mano vale ancora tanto, che se una cosa è artigianale è meglio, se è sartoriale ancora di più. Che immaginare un qualcosa alle volte ha la stessa forza di un tocco.



Vince la materia su tutto. E la funzionalità perché tranquillizza e rassicura e di questo oggi la gente ha bisogno, di essere rassicurata. Al mattino, appena sveglia, davanti allo specchio, quando manca ancora un momento perché tutto inizi. Oppure alla sera, un attimo prima che la notte prenda il sopravvento.

ROCA SPARKING CHANGE: PROGETTATA DA MARIO CUCINELLA ARCHITECTS, OMAGGIA IL PRIMO FORNO ELETTRICO A TUNNEL AL MONDO.AL SALONE PRESENTA NU DESIGNED BY STUDIO INMA BERMÚDEZ Sono leader mondiali nel loro settore, forti dei 170 paesi in cui operano, degli 84 stabilimenti e degli oltre 24.000 dipendenti. A Milano hanno presentato collezioni e innovazioni tecnologiche. Queste ultime sono state protagoniste dell’installazione "Sparking Change", progettata da Mario Cucinella Architects. Si ispira al lancio del primo forno elettrico a tunnel al mondo presso lo stabilimento produttivo del Gruppo Roca a Gmunden, in Austria. L’idea è di evidenziare l'impatto ambientale positivo di questa innovazione pionieristica. A Rho Fiera in mostra tutte le nuove collezioni, tra le quali spicca Nu, colorata e giocosa con tre diverse leve di apertura e sei colori. Tante le possibilità di personalizzazione dell'ambiente bagno, grazie a forme e finiture che si fanno sartoriali. La collezione ha ricevuto diversi premi internazionali di design, tra cui Red Dot, BDNY, Monocle Design, Iconic, Dezeen, Good Design® e iF.