I regali di Natale di design da mettere sotto l'albero

Il Natale è ormai alle porte ma sono tanti i ritardatari che aspettano le ore prima del brindisi di mezzanotte per fare i regali ai propri amici e famigliari. Il bello è qualcosa di soggettivo ma tutti dovremmo concederci il lusso della bellezza che sia da rintracciare in una lampada, un vaso, una moka, una candela, dei taccuini, dei piatti, un pouf, uno specchio, dei libri, una coperta, dei profumi o delle candele, meglio se in edizione limitata o figlie di una collaborazione speciale. Ecco la nostra lista dei desideri.



Il fantasmino di Venini Illuminare la tavola nel modo giusto. È una delle esigenze che i consumatori hanno provato ad assecondare maggiormente. Le nuove lampade da tavolo Venini sono la perfetta rappresentazione dell’arte vetraria veneziana, bravi a combinare i profondi saperi della tradizione con il fascino dell’estetica contemporanea. A loro il merito di aver affrontato come nessun altro quell’esigenza di luce che si aspetta di trovare sulla tavola delle feste. Fantasmino è una collezione di lampade da tavolo, dove il vetro è lavorato in modo così perfetto da dare quasi una leggera percezione di movimento. La sagoma, a dir poco iconica, nasce da un esclusivo prototipo d’archivio, combinato alla secolare tecnica del vetro opalino. La forma rimanda all’iconico vaso Fazzoletto di VENINI, disegnato nel 1948, ma si anima di un piglio contemporaneo grazie alla sua destinazione d’uso portatile.