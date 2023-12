Natale 2023: regali di lusso

Natale è definitivamente la festività nazionale più celebrata perché quella più sentita. Da nord a sud l’Italia si trasforma, nei suoi paesaggi che si riempiono di luci e di decori, così come negli animi che durante questo periodo rallentano il ritmo frenetico per godersi momenti familiari, conviviali e di relax. Lo sanno bene anche le aziende del lusso che trovano in questo periodo l’opportunità di incrementare notevolmente il volume d’affari approfittando della tradizione. Lo dimostrano gli ingenti investimenti che le aziende dedicano alla comunicazione propagandistica, tra video, passaggi TV e pianificazioni sulle più importanti testate di moda. Investimenti che quest’anno sono andati ben oltre i sistemi istituzionali promuovendo i propri brand attraverso iniziative originali, come l’albero di Natale regalato da Dior a Roma in Piazza di Spagna o quello di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. E poi c’è la corsa alle vetrine più originali e soprattutto più emozionali, contenitori perfetti per presentare le proposte natalizie dei grandi nomi del lusso che per quanto riguarda le idee al femminile prediligono gli accessori, dalle borse alle scarpe, un regalo sempre azzeccato per una donna, gioielli a parte.

Regali per lei Fendi

Anche per gli uomini l’offerta delle grandi Maison predilige accessori, magari più tradizionali e convenzionali, come la sciarpa griffata, gli occhiali da sole, il maglione di cashmere o i guanti super eleganti, requisito fondamentale alta qualità e riconoscibilità.

Regali per lui Canali

Per chi invece è alla ricerca di un presente originale e divertente, il componi numero telefonico in argento proposto a Holly Golightly in Colazione da Tiffany “per una persona che ha già tutto”, alcune firme propongono una serie di oggetti che vanno dai giochi da tavolo (Berluti), ai decori per l’albero di Natale (GCDS e Prada) ai pupazzetti e ai peluche.

Berluti

In linea con il trend attuale della moda ci sono poi i clienti alla ricerca di regali che siano in linea con il concetto di sostenibilità e di economia circolare. Per loro Vestiaire Collective propone una serie di capi e accessori selezionati per il loro spirito natalizio dalle gonne in maglia metallica di Paco Rabanne alle Tabi di Margiela in pelle argento.