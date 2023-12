I sette album di Natale da mettere sotto l'albero

Il Natale è il periodo dell’anno in cui la musica è assoluta protagonista, grazie soprattutto ai numerosi album natalizi che vengono pubblicati ogni anno. Prima ancora degli addobbi e dei dolci tradizionali, l’imminente arrivo delle festività è annunciato dalle canzoni natalizie. Qualunque strategia per evitarle si rivelerà inutile. Le canzoni del Natale vi seguiranno nelle strade, nei negozi, nelle palestre, nei centri commerciali e nelle case. Non rimane altro che accettarle di buon grado, consapevoli che difficilmente supereranno il Capodanno. La rivoluzione della musica in streaming, se da un lato ha ridotto negli ultimi anni in modo consistente le copie fisiche vendute dagli album natalizi, dall'altro ne ha favorito l'ascolto e la diffusione presso un pubblico ancora più ampio. Vediamo insieme quali sono i 7 album di Natale più interessanti, tra quelli pubblicati negli ultimi mesi del 2023, da regalare e mettere sotto l'albero in vista delle imminenti festività natalizie.

Cher - Christmas

Christmas, il primo album in studio di Cher dopo cinque anni, contiene 13 canzoni, tra cui diversi classici delle feste e quattro brani originali. L'album vanta anche una lista stellare di guest star, tra cui Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper e Tyga. DJ Play A Christmas Song è stato il primo singolo, scritto da Sara Hudson (Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan) e dal suo team che ha contribuito con quattro nuove canzoni all'album. Scritto principalmente a Los Angeles e Londra, Christmas è stato prodotto dal collaboratore di lunga data Mark Taylor (Believe). Le canzoni includono i classici duetti tra superstar come What Christmas Means To Me con Stevie Wonder e Christmas (Baby Please Come Home) con Darlene Love (Darlene registrò per la prima volta la canzone con Phil Spector e una 17enne Cher che cantava nei cori), oltre a una struggente versione di Home scritta e cantata con Michael Bublé."Non lo dico mai dei miei dischi, ma sono davvero orgogliosa di questo. È uno dei momenti più belli della mia carriera", ha commentato Cher.

Gregory Porter - Christmas Wish

Con la sua consueta classe, eleganza e raffinatezza, Gregory Porter ha pubblicato da poco il suo primo album natalizio, Christmas Wish, un sentito tributo al suo periodo preferito dell'anno – e a grandi cantautori, cantanti e interpreti tra cui Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Dinah Washington e Nat King Cole. Oltre a questa lista di nomi di livello mondiale, lo stesso Porter ha aggiunto al catalogo natalizio tre brani originali, destinati a diventare dei classici. Spalleggiato dalla sua band di lunga data (con parti orchestrali registrate ad Abbey Road) e prodotto dal collaboratore abituale Troy Miller, l'album contiene ispirate interpretazioni di canti natalizi, standard jazz e soul degli anni sessanta: da Silent Night e Little Drummer Boy a Purple Snowflakes di Marvin Gaye, Someday At Christmas di Stevie Wonder e What Are You Doing New Year's Eve? di Frank Loesser, in cui il nostro duetta con la straordinaria voce dell’ospite trionfatrice ai Grammy Award Samara Joy. Il tema della condivisione e della carità legate al Natale, e il senso di rinnovamento e rinascita che arriva quando l'anno volge al termine, pervadono i tre inediti Christmas Wish, Heart For Christmas e il primo singolo Everything's Not Lost.

Samara Joy - A Joyful Holiday

Dopo la vittoria a febbraio di due Grammy Award per Best Jazz Vocal Album e Best New Artist (premio che ha strappato a sorpresa ai favoritissimi Maneskin), la nuova stella del jazz Samara Joy rende omaggio alle feste invernali con l’Ep natalizio A Joyful Holiday, ideale seguito al suo album di successo Linger Awhile. L'album vede ancora una volta il “nostro” Pasquale Grasso alla chitarra, David Wong al basso e Kenny Washington alla batteria, oltre ad un grande come Sullivan Fortner al pianoforte. La tracklist include i singoli precedentemente pubblicati l’anno passato solo in digitale O Holy Night – con la partecipazione di diversi membri della famiglia di Samara – e Warm in December, oltre a una nuova registrazione di Twinkle Twinkle Little Me di Stevie Wonder e due versioni, in studio e dal vivo, di The Christmas Song.

Tarja - Dark Christmas

Dark Christmas è l'atteso secondo volume dell'album del 2017 di Tarja (storica voce dei Nightwish) From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas), un successo a sorpresa, nonostante le sonorità dark e metal. Questa volta, Tarja ha aggiunto un tocco inquietante ai classici successi e canti natalizi con l'aggiunta di un coro di bambini. Per chi vuole abbracciare lo spirito natalizio esplorando un lato più misterioso della stagione, Dark Christmas è l'album perfetto. Con interpretazioni incantevoli e accattivanti di noti canti natalizi, come Last Christmas degli Wham, All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, Wonderful Christmas time di Paul McCartney, classici come Jingle Bells, Frosty The Snowman e Rudolph The Red-Nosed, nonché la nuovissima canzone originale di Tarja Dark Christmas.

Stax Christmas

Come sa bene chi ama la black music, negli anni Sessanta e Settanta il mercato della musica soul, r&b e funk era dominato da tre etichette: la Motown, la Atlantic e la Stax (crasi dei cognomi dei due fondatori, Stewart e Axton). Per gli amanti di quest'ultima, leggendaria label di Memphis, fondata nel 1957, è imperdibile la nuova compilation Stax Christmas, che raccoglie in cd e vinile dodici classici natalizi incisi da Isaac Hayes, The Staple Singers, Rufus Thomas, Albert King, Booker T. & The M.G.’s e tanti altri. In Stax Christmas troviamo anche una versione alternativa di Merry Christmas Baby ad opera di Otis Redding e un assoluto inedito, riportato alla luce per l’occasione: il classico Blue Christmas cantato da un’altra star dell’etichetta, Carla Thomas.

Nick The Nightfly - Let's Have a Real Good Xmas

«Da sempre ho amato e cantato le canzoni di Natale, fanno parte della nostra infanzia e sono qualcosa che portiamo dentro di noi per tutta la vita. Incidere un album così è per me un vero sogno, un regalo musicale per il Natale. L’album è stato registrato insieme agli amici musicisti della Nick The Nightfly Orchestra, con i quali canto ormai da più di 20 anni. Qui troverete alcune delle mie canzoni preferite, classici di Natale come White Christmas, Let It Snow, Winter Wonderland e poi brani del mondo latino come Feliz Navidad di Jose Feliciano, che regala allegria». Parola di Nick The Nightfly, storica voce di Radio Montecarlo e raffinato cantante pop-jazz, che ha pubblicato il suo primo album natalizio, disponibile in CD, streaming e download per Incipit Records. Let's Have a Real Good Xmas contiene anche tre inediti scritti da Malcolm Charlton (vero nome dell'artista): la title track, The Fireplace, brano dedicato alla moglie Marcella, e Joy & Praise, bonus track ispirata ad un Natale trascorso in spiaggia sotto il sole. Anche il successo internazionale dell’amico Mario Biondi, This Is What You Are, viene rivisitato dall’Orchestra in versione natalizia in un brano dal titolo Time This Is Christmas.

The Tenors - Christmas with The Tenors

Per gli amanti dell'operatic pop, l'album del 2023 da avere è sotto l'albero è Christmas with The Tenors, gruppo vocale internazionale composto da Victor Micallef, Clifton Murray, Alberto Urso (vincitore nel 2019 di Amici di Maria De Filippi) e Mark Masri, candidato ai Grammy e ai premi Juno. The Tenors è un quartetto multi-platino che ha raggiunto il successo internazionale esibendosi in centinaia di spettacoli privati per enti di beneficenza, spettacoli dal vivo e apparizioni televisive in tutto il mondo ( l'Oprah Winfrey Show con Celine Dion nel 2010, le cerimonie di apertura delle Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver, i 63° Primetime Emmy Awards nel 2011, il Diamond Jubilee Show di ITV al Castello di Windsor per La regina Elisabetta II nel 2012). Dopo aver entusiasmato i fan con le loro potenti armonie vocali, The Tenors hanno pubblicato recentemente un album di Natale, Christmas with The Tenors, che contiene diversi classici rivisitati tra cui Driving Home for Christmas di Chris Rea, Snowman di Sia, I've Got My Love to Keep Me Warm di Irving Berlin e Christmas Time is Here di Vince Guaraldi e Lee Mendelson.