Dieci vinili bellissimi da regalare a Natale

Dieci vinili che sono una buona idea per un regalo di Natale nel segno della musica fisica. Vinili dal suono avvolgente, che restituiscono senso ad un ascolto di qualità. A cominciare dal ritorno di Peter Gabriel con uno di quegli album che vanno che meritano un ascolto senza interruzioni. E poi, Dallamericaruso, il live newyorkese di Lucio Dalla e una gemma del progressive rock italiano firmata da una superband: Il Volo.

1) Peter Gabriel - i/o

Dopo 21 anni di silenzio il ritorno di un artista senza tempo che viaggia su un pianeta tutto suo. Istinto pop, funk, world music e pezzi lenti di grande impatto. Da ascoltare rigorosamente in vinile

2) Rolling Stones - Hackney Diamonds

A 80 anni e dintorni Jagger, Richards e Wood tornano con un album che suona decisamente meglio di molti dei loro dischi precedenti. Ad arricchire il tutto la presenza di Paul McCartney al basso in Get Close e di Lady Gaga e Stevie Wonder nella splendida Sweet Sound Of Heaven

3) Lana Del Rey - Did you know there's a tunnel under ocean Blvd

La cantautrice americana segue il suo percorso unico e inimitabile con un album fatto di archi scintillanti che incontrano ritmiche contemporanee. Uno splendido labirinto di suoni e parole in cui è piacevole perdersi.

4) Cat Power - Cat Power Sings Bob Dylan

Cat Power alla Royal Albert Hall di Londra ha riproposto canzone per canzone uno dei live set più leggendari di sempre. Quello di Bob Dylan alla Manchester Free Trade Hall nel maggio del 1966, noto Royal Albert Hall Concert a causa dell'errore di denominazione su un bootleg. Operazione rischiosa, ma la cantautrice ne esce alla grande.

5) Black Pumas - Chronicles of a Diamond

Un gioiello di modern soul. Il secondo album dl Eric Burton e Adrian Quseada prosegue nel percorso di virtuosa fusione tra rock'n'roll, jazz e hip-hop con vibrazioni soul. Da scoprire.

6) Janelle Monae - The Age of Pleasure

Stile unico e voce perfettamente a fuoco. Un disco allegro e lussurioso tra hip-hop, R&B, reggae, funk e afrobeat. In un mare di musica uguale a se stessa, Janelle si distingue con un sound accessibile ma molto originale.

7) Lucio Dalla - Dallamericaruso - Live at Village Gate 1986

Un pezzo di storia della musica italiana. Il doppio vinile contiene il famoso concerto di Dalla nella Grande Mela. Tra i pezzi storici, L'ultima luna, Anna e Marco, Se io fossi un angelo, Balla Balla ballerino e L'anno che verrà.

8) Il Volo - Il Volo

Per gli amanti del progressive rock italiano anni Settanta l'album di un supegruppo composto da Alberto Radius (Formula 3), Gabriele Lorenzi (Formula 3), Mario Lavezzi (Camaleonti), Bob Callero, (Osage Tribe), Vince Tempera (Francesco Guccini) e Gianni Dall’Aglio (Ribelli). Jazz-rock, rock progressivo, pop raffinato e atmosfere da colonna sonora. Una perla dal passato.

9) Kiss - Creatures of the night (40th anniversary)

La versione in vinile per il quarantesimo anniversario dell'album suona, se possibile, ancora più potente dell'originale. Un classico della band americana caratterizzato da un suono heavy rock brillante quanto devastante.

10) Blur - The ballad of Darren

Un gran bel disco carico di emozioni, malinconia e senso della perdita, sicuramente uno dei migliori lavori di sempre della band inglese. Tra le highlight, The Heights, un lampo di pura bellezza con un finale nel segno del "rumore" che spiazza e ipnotizza.