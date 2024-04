Maneskin: perché le voci di scioglimento suonano stonate

Fatto salvo che le dinamiche interne ad una band sono sempre qualcosa di complesso e imponderabile, le voci che da qualche mese girano riguardo a un possibile scioglimento dei Maneskin sembrano a tutt'oggi infondate e prive di qualsiasi riscontro ufficiale.

Ma si sa, sui social nel web basta uno spiffero per creare un caso che non esiste.

Tutto nasce da una dichiarazione del frontman della band, Damiano, riguardo a un'esperienza da solista: "Perché no? Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana sia una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come la affronti con la band" ha detto durante un'intervista al podcast americano The Allison Hagendorf Show. "Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno, per poi tornare insieme con nuove idee, nuovi stimoli. Penso che nell’arte sia indispensabile provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone".

Niente di che. Anche Mick Jagger ha inciso dischi solisti senza gli Stones, come Eddie Vedder dei Pearl Jam e Bruce Dickinson degli Iron Maiden, per non parlare dei Kiss che nel 1978 hanno pubblicato quattro dischi solisti lo stesso giorno. L'anno dopo erano di nuovo in studio per incidere un nuovo album come band.

A rinforzare le voci e i rumors anche il tour mondiale (in corso) in veste di deejay della bassista Victoria. La realtà è però un'altra, almeno per quanto si sa ad oggi. Dopo aver trionfato in tutto il mondo, pubblicato album e singoli di successo internazionale come mai nessun gruppo italiano prima, i Maneskin si sono semplicemente presi una pausa. Una cosa del tutto normale per un gruppo che ha bruciato tutte le tappe diventando la rock band più popolare del momento.

In ogni caso, per avere conferma di quanto le voci di scioglimento suonino un po' stonate, basta dare un occhio alla pagina Facebook ufficiale della band dove sono elencate tutte le date dei concerti del 2024. Ve ne segnaliamo qualcuna che non è proprio dietro casa per chi vive in Italia: il 17 maggio al Tecate Emblema Festival a Città del Messico, il 23 luglio ad Atene all'Ejekt Festival, il 17 luglio a Tokyo e il 18 a Osaka...