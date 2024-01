Sanremo: i cantanti che hanno vinto più volte il festival

Nel 2021 la vittoria a sorpresa dei Maneskin a Sanremo ha rappresentato un vero e proprio tsunami per il music biz, a cui sono seguiti i trionfi all'Eurovision e agli MTV Ema. Amadeus spera che anche quest'anno, tra i 25 concorrenti in gara, possa emergere un artista in grado di affermarsi anche all'estero e di diventare un fenomeno globale. Tra i 25 partecipanti di questa edizione, hanno già vinto la kermesse Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Elisa, Emma e Mahmood.

Ma chi sono gli artisti che hanno vinto più volte il festival della canzone italiana?

Claudio Villa è il recordman di Sanremo, vinto in quattro edizioni: nel 1955 con Buongiorno tristezza insieme a Tullio Pane, nel 1957 con Corde della mia chitarra in coppia con Nunzio Gallo, nel 1962 con Addio…addio accompagnato da Domenico Modugno e nel 1967 con Iva Zanicchi cantando Non pensare a me.

Secondo posto ex aequo per Domenico Modugno, che ha vinto quattro volte la kermesse: nel 1958 con Johnny Dorelli con l'iconica Nel blu dipinto di blu, l'anno successivo sempre con Dorelli con Piove, nel 1962 con Claudio Villa con Addio...addio e nel 1966 insieme a Gigliola Cinquetti quando interpretò Dio come ti amo.

Iva Zanicchi è la donna con il maggior numero di vittorie a Sanremo, ben tre: nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara insieme a Bobby Solo e nel 1974 con Ciao cara come stai?.

Sono dieci gli artisti ad aver vinto due edizioni del Festival: Nilla Pizzi (Grazie dei fiori nel 1951 e Vola colomba nel 1952), Johnny Dorelli (Nel blu dipinto di blu nel 1958 e Piove nel 1959); Bobby Solo (Se piangi se ridi nel 1965, Zingara nel 1969); Gigliola Cinquetti (Non ho l'età nel 1964, Dio come ti amo nel 1966); Peppino Di Capri (Un grande amore e niente più nel 1973, Non lo faccio più nel 1976); Nicola Di Bari(Il cuore è uno zingaro nel 1971, I giorni dell'arcobaleno nel 1972); Matia Bazar (…E dirsi ciao nel 1978,Messaggio d'amore nel 2002); Anna Oxa (Ti lascerò nel 1989, Senza pietà nel 1999); Enrico Ruggeri (Si può dare di più nel 1987, Mistero nel 1993), Mahmood (Soldi nel 2019 e Brividi nel 2022 con Blanco)