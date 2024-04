Kurt Cobain, 30 anni senza: le frasi indimenticabili

Olycom KURT COBAIN

Pochi album, come Nevermind dei Nirvana, hanno avuto un impatto così forte su una generazione, quella degli adolescenti dei primi anni Novanta che ritrovavano nel grunge, l’ultima vera rivoluzione del rock, la stessa furia iconoclasta del punk.

Trascinato dall’iconica Smells like teen spirit, Nevermind è considerato ancora oggi, a 28 anni dalla sua uscita, un disco fondamentale per gli appassionati di rock, frutto del genio del frontman Kurt Cobain e della portentosa sezione ritmica formata da Krist Novoselic e Dave Grohl, futuro leader dei Foo Fighters.

Sono bastati ai Nirvana soltanto tre album, Bleach del 1989, Nevermind del 1991 e In utero del 1993, per entrare nella leggenda del rock, diventando il gruppo-simbolo del grunge e collocando per la prima volta Seattle al centro della scena musicale internazionale.

Al frontman Kurt Cobain, nato ad Aberdeen, Washington, il 20 febbraio 1967 e morto 25 anni fa, è stato affidato suo malgrado il ruolo di "portavoce della generazione X", diventando nel tempo un'icona per i giovani di due generazioni, tanto da influenzare ancora oggi la musica e la cultura giovanile.

Negli ultimi anni della sua vita, Cobain ha lottato contro la dipendenza dall'eroina e le pressioni dei media su di lui e sulla moglie Courtney Love, da cui ha avuto una figlia, Frances Bean.

All’apice del successo, una forte depressione, peggiorata dall'abuso di droghe e stupefacenti, ha portato il cantante a suicidarsi il 5 aprile del 1994 nella sua villa di Lake Washington, Seattle.

«Qualche mese dopo la morte di Kurt decido di andare a un festival con un gruppo di amici» -ha dichiarato Dave Grohl- «Fino a quel momento avevo tenuto duro, non mi ero lasciato andare. All’improvviso, nell’intervallo fra una band e l’altra, parte una canzone dei Nirvana e 40 mila ragazzi iniziano a cantare. Uno shock. In una manciata di secondi ho capito che era davvero tutto finito».

Secondo la rivista "Rolling Stone", Cobain è stato il miglior artista degli anni Novanta, oltre ad essere al 45º posto nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre e al 73º posto della lista dei 100 migliori chitarristi.



Cobain è stato introdotto nel 2014, insieme agli altri membri dei Nirvana Dave Grohl e Krist Novoselic, nella Rock and Roll Hall of Fame, al primo anno in cui erano eleggibili.

Nel 2015 Cobain: Montage of Heck, il documentario firmato da Brett Morgen, ha fornito un ritratto inedito di una delle ultime icone del rock, morto a 27 anni come Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.

Vediamo insieme le 30 frasi più belle, spiazzanti e significative del grande cantautore americano.

Ricordi

Vorrei avere più ricordi. Ho la sensazione di non avere mai avuto un padre... Mi manca una figura paterna con cui dividere le cose.



Amore e odio

Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono

Paura

La nostra paura più grossa all'inizio era che la gente potesse pensare che eravamo una copia dei Melvins.

Persone

Nella nostra vita nulla è programmato al contrario di quello che noi speriamo, ogni evento può essere portato al suo estremo opposto in una piccola frazione di secondo, cosa condiziona ciò? il nostro umore, quindi è assolutamente evidente che la nostra vita dipende dalle persone.

Punk

Pensavo: "Cosa dovrebbe essere veramente il punk? Che cos'è? Quanto è cattivo?" E tentavo di suonare nel modo più arrabbiato possibile. Alzavo al massimo il volume del mio piccolo amplificatore. Non avevo assolutamente idea di cosa stessi facendo.

Sono proprio contento di aver avuto la possibilità di scoprire il punk. Fu una vera manna. Aveva un modo di fare i rednecks veramente terrificante. Ero affascinato dal suo comportamento. Consisteva in "fottili fino a quando riesci a farla franca".

Autostima

Avevo così poca stima di me che non riuscivo minimamente a pensare di poter diventare una rockstar. Non riuscivo minimamente a immaginare di arrivare in televisione o rilasciare interviste o cose del genere.

Gesù

Una volta ho visto Gesùdentro una tortilla.

Lezione

Ho imparato una lezione. Non ho nessun diritto di esprimere la mia opinione finché non so tutte le risposte.

Carattere

Uso frammenti del carattere degli altri per costruire il mio.

Genitori

Voglio bene ai miei genitori eppure sono in disaccordo praticamente su tutto ciò in cui loro credono.

Migliore

Sono pessimo a fare quello in cui sono il migliore.

Dio

Dio è gay e anch'io lo sono. Dio è amore, l'amore è cieco e anch'io lo sono.

Testi

I miei testi sono un gran mucchio di contraddizioni. Sono spaccati esattamente a metà tra opinioni estremamente sincere e sentimenti che nutro e confutazioni sarcastiche e spero umoristiche di ideali stereotipati da bohèmien superati da anni. Insomma, è come se per le personalità di chi scrive canzoni non ci fossero due scelte possibili.

Televisione

La televisione. La televisione è la cosa più sinistra del nostro pianeta. Va' subito a prendere la tua TV e buttala dalla finestra o vendila e compra uno stereo migliore.

Rispetto di sé

Mettere il proprio nome su un disco non conta un cazzo. Chiunque lo può fare, ma c'è una grande differenza tra raggiungere la notorietà e conquistare il rispetto di sé attraverso la musica.

Ingranaggio del sistema

Mi piace infiltrarmi nell'ingranaggio di un sistema fingendo di farne parte e poi lentamente far marcire tutto l'impero da dentro.

Gay

Non sono gay ma vorrei esserlo per il solo desiderio di far incazzare gli omofobici.

Fare finta

Sento che esiste un senso universale, tra quelli della mia generazione, che tutto è stato detto e fatto. Vero. Ma chi se ne frega. È pur sempre divertente fare finta.

Energia

Le parole non sono importanti come l'energia che viene dalla musica, soprattutto se dal vivo. La musica è energia. Una sensazione, un'atmosfera. Sentimento.

Passione

La vita non è nemmeno lontanamente sacra quanto l'apprezzamento della passione.

John Lennon

John Lennon è il mio idolo da quando sono nato, ma per quanto riguarda la rivoluzione ha torto marcio.

Arte

L'arte è espressione, e per esprimersi occorre il 100% di libertà e la libertà di esprimere la nostra arte è in un gran cazzo di pericolo.

Nichlismo

Il nichilismo è un'ottima base su cui costruire una fondazione di ideali ma non fateci entrare le termiti.



Rivoluzione

Grazie all'ispirazione, la rivoluzione non è più fonte di imbarazzo.

Diritti

Difendere i propri diritti a volte può essere divertente. Vandalismo, strategie militanti e riunioni che assomigliano ad un club.

Postivi vs Negativi

Essere positivi sempre è ignorare tutto ciò che è importante, sacro o di valore. Essere negativi sempre è essere minacciati dal proprio senso del ridicolo e dall'istantanea inaffidabilità.

Parole descrittive

L'abuso di parole descrittive ma oscure riflette la volontà disperata e sincera, per quanto idiota, di esprimersi.

Insegnanti

Gli insegnanti di storia alla scuola superiore americana sono allevati in recinti nello stato del Montana. Sono pappa e ciccia con la gotta. Non fidatevi di loro, ubbidite ma non fidatevi.

Musica

Fai dono della musica.