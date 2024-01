Disco music: le 30 canzoni che hanno fatto ballare il mondo

Quarant'anni fa, nel 1974, la stazione radio WPIX di New York mandava in onda il primo programma radiofonico dedicato alla disco music, il genere musicale underground che stava prendendo piede nei club della Grande Mela.

47 anni fa, invece, il 22 aprile 1977, apriva il mitico Studio 54, il tempio newyorkese della musica dance, un club storico dove la colonna sonora delle lunghe notti erano i Bee Gees, Donna Summer e gli Chic.

Il pubblico della disco di inizio Settanta era per lo più black e ispanico, ma nel giro di qualche anno quel sound commerciale che prendeva origine dal soul e dal funky avrebbe conquistato le classifiche e un'intera generazione. Non solo in America.

Non è chiaro quale sua stata la prima vera canzone disco music. A giocarsela si sono almeno quattro brani: Soul Makossa di Manu Dibango, Kung fu Fighting di Carl Douglas, Rock the boat degli Hues Corporation e Rock your baby di George McCrae.

Qui di seguito 30 brani (rigorosamente Anni 70) che hanno reso la Disco immortale. Ancora oggi molti dei pezzi che trovate nella nostra classifica sono programmati dalle radio o suonati regolarmente nel dance club. E non è un caso che il più grande singolo degli ultimi dieci anni, Get Lucky dei Daft Punk, si sia ispirato al sound degli anni d'oro del leggendario Studio 54 di New York.

Disco never dies...



30) Disco Inferno - The Trammps

29) Kung fu Fighting- Carl Douglas

28) Born to be Alive - Patrick Hernandez

27) YMCA - Village People

26) Daddy Cool - Boney M



25) We are family - Sister Sledge

24) Don't leave me this way - Thelma Houston

23) Heart of glass - Blondie

22) Love to love you baby - Donna Summer

21) September - Earth Wind & Fire

20) You're the first, the last, my everything - Barry White

19) Across 110th Street - Bobby Womack

18) Last train to London - Electric Light Orchestra

17) Ring My bell - Anita Ward

16) Lost in music - Sister Sledge

15) I feel love - Donna Summer

14) Dancing Queen - Abba

13) Good Times - Chic

12) Night Fever - Bee Gees

11) Funkytown - Lipps Inc

10) Don't stop 'til you get enough - Michael Jackson

9) He's the greatest dancer - Sister Sledge

8) You make me feel - Sylvester

7)Theme from shaft - Isaac Hayes

6) I will survive - Gloria Gaynor

5) I was made for lovin' you - Kiss

4) Hot Stuff - Donna Summer

3) Jungle Boogie - Kool & The Gang

2) Le Freak - Chic

1) Stayin' Alive - Bee Gees