Guns N' Roses: Perhaps è un godibile tuffo nel rock anni '90

Chi ha assistito lo scorso luglio al concerto dei Guns N' Roses al Circo Massimo di Roma ha visto una band in piena salute (nonostante quale problema vocale di Axl nei brani con tonalità molto alte), in grado di suonare per tre ore consecutive senza un attimo di pausa, tra grandi successi, brani "minori" e sorprendenti cover di gruppi che li hanno influenzati. Per questo c'era molta attesa, da giorni, per il nuovo singolo Perhaps, da oggi disponibile su tutte le piattaforme streaming, compreso YouTube, dove è stato caricato il video ufficiale con alcune immagini tratte dal loro ultimo, trionfale tour mondiale, che è ancora in corso.

La canzone, attesa per l'11 agosto, era già stata eseguita dal vivo da Axl Rose e soci il 5 giugno durante il soundcheck, a porte chiuse, prima del concerto al Park HaYarkon di Tel Aviv, ma non durante il live. L'anno scorso la band californiana ha pubblicato le versioni rimasterizzate e ampliate di Use Your Illusion I e II, mentre risalgono al 2021 i nuovi singoli Hard Skool e Absurd.Perhaps, benché risalga alle sessioni di Chinese Democracy del 2008, è stata «scritta e registrata da Axl Rose, Slash e Duff McKagan quest'anno come prima composizione e registrazione collettiva insieme in 30 anni», secondo un comunicato stampa riportato da Audacy, che ha ospitato la canzone sulle sue stazioni radio ieri in Usa.

La batteria vede ancora la traccia originale di Bryan Mantia, mentre sono del tutto nuovi l'assolo di Slash e alcune parti cantate da Axl Rose. Perhaps (in italiano "Forse") è un godibile brano rock midtempo, grintoso ed epico, dalle sonorità anni Novanta, guidato dal pianoforte di Axl, che canta(bene) di una relazione finita malamente, forse per un tradimento, come si evince dalle strofe «Sei tutta sola/ Forse mi sbagliavo quando non ti ho visto/ Hey hey forse mi sbagliavo/ Ehi, beh, non ti credo/ Ma voglio sapere come ci si sente/ Cosa vuol dire essere te, sono stato così arrabbiato/ Covare questo odio per giorni/ Che peso sulle tue spalle».

La chitarra di Slash e il basso di Duff si amalgamano come sempre alla perfezione, inoltre funziona il dialogo tra il chorus di Axl e il controcoro degli altri membri della band. Tutto fa pensare che Perhaps non resterà un episodio isolato, ma dovrebbe essere il primo capitolo di un nuovo progetto discografico in uscita nei prossimi mesi, come hanno lasciato trapelare i componenti dei Guns. Lo scorso ottobre Slash ha dichiarato al conduttore radiofonico Eddie Trunk di «voler incidere un disco completamente nuovo, probabilmente più presto che tardi», aggiungendo che la band ha una manciata di nuove canzoni inedite, tra cui «un paio di canzoni epiche in arrivo, quindi sono entusiasta». Nel 2019 il bassista Duff McKagan ha lasciato intendere che già allora la band stava lavorando al loro primo album insieme da The Spaghetti Incident? del 1993: «Non siamo mai una band con un programma preciso su come facciamo le cose. Ho sentito cose magnifiche su cui Axl sta lavorando. Quindi sono entusiasta delle possibilità, ovviamente. Non voglio far arrabbiare nessuno. Ma quando sarà il momento sentirete tutto», ha detto McKagan a proposito del nuovo disco.

Un progetto discografico ormai imminente è stato confermato anche da Tom Mayhue, da trentacinque anni production manager del gruppo: «Dopo il tour la band inizierà a lavorare a nuova musica. Hanno già registrato un sacco di cose. Ci sarà quindi presto nuova musica dei Guns N’ Roses». Relativamente al sound dei nuovi brani, Mayhue ha rivelato: «Suona alla grande. È molto più simile ad Appetite For Destruction. Avevano un sacco di pezzi. Quando la band registrò quel disco aveva scritto ventinove canzoni. C’è quindi una marea di musica rimasta inutilizzata». Un nuovo album della band-tipo dei Guns N'Roses, a 30 anni esatti dal controverso The Spaghetti Incident? del 1993, potrebbe ridare un po' di ossigeno all’asfittico mercato della musica “fisica”, sempre più soppiantato dalle piattaforme streaming.