Luna e Superluna Blu, storia e simbologia

Lontana, misteriosa e incantata, la Luna ha sempre affascinato l’uomo, che ha cercato in lei una guida spirituale e ha trovato nei suoi cicli le leggi che regolano la vita. In quanto oggetto astrale più vicino a noi, è il primo punto di riferimento che ha fatto intuire ai nostri antenati l’esistenza di ciò che è al di là del nostro pianeta e quindi del vivere quotidiano, ed è l’unico luogo al di fuori della Terra su cui l’uomo abbia mai posto piede.

Il periodo di lunazione, cioè il tempo impiegato dalla Luna per fare un giro completo attorno alla terra (che corrisponde in media a 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi), è chiamato “mese siderale”. Rappresenta lo stesso lasso di tempo che scandisce il ciclo delle donne. Infatti la Luna ha il compito di smuovere le maree e i flussi, di qualsiasi natura essi siano. Anche per questo motivo è sempre stata legata alla figura della Donna.

Quando la Luna è più vicina alla Terra si ha il cosiddetto fenomeno della “Superluna”, vale a dire che il suo disco appare del 14% più grande e fino al 30% più luminoso. Quest'anno la Superluna si è trovata in concomitanza con la Luna Blu, due rare manifestazioni in un solo spettacolo lunare. Per questo è stato un accadimento tanto discusso. La Luna Blu è un evento che si presenta ogni 2 anni e 7 mesi circa, ed era visibile intorno alle 2:36 della notte tra il 30 e il 31 agosto. Ma il fatto che sia "blu" non sta ad indicarne il colore ma, bensì, l'esclusività dell'evento.

Ogni Luna è portatrice di cambiamento. Invita a voltare pagina, oppure a rispolverarne qualcuna del passato affinché si possa chiudere un capitolo della nostra vita e fare spazio al nuovo con maggiore consapevolezza e forza. La Superluna Blu è stata una Luna che ha influito in particolare sul karma e sulla buona sorte, costringendoci energicamente ad abbandonare vecchi legami inquinanti per la nostra persona e prepararci a crearne di nuovi.

La Luna, con i suoi innumerevoli significati esoterici, è da sempre legata alla magia. Il suo simbolismo racchiude, in ogni tipo di scienza occulta, principi universali come quello femminile, l’acqua, la bellezza, la fertilità, la notte, la morte, la rinascita, il fluire, la mutevolezza nella globale fissità e costanza del ripetersi dei fenomeni naturali. Il processo ciclico dell’eterno ritorno. È inoltre in primaria corrispondenza con l’Io passivo, in quanto, dal punto di vista scientifico e astronomico, riflette la luce del Sole e non splende di luce propria. Se il Sole si spegnesse, infatti, la Luna non potrebbe più emanare la sua tipica luce bianco-argentea.

Dunque, a livello simbolico, la Luna rappresenta l’energia femminile, la madre, la fertilità, la trasformazione, la magia, la vita onirica, l’accoglienza, la sopravvivenza della specie, la protezione e la nascita. Mentre il Sole rappresenta l’energia maschile, il padre, l’individuo, l’ego, il successo, la felicità e la gloria. Inoltre esistono le carte dei Tarocchi che rappresentano questi due astri, e sono scandite dai numeri: il 18 per la Luna e il 19 per il Sole. Il 18 racchiude significati, tra cui: “intuito profondo”, “inconscio”, “illusioni”, “solitudine”, “gestazione”, “desiderio”, “follia”, “superstizione”, “esaurimento”, “segreto” e “ciò che è nascosto”. Il 19 rappresenta significati come: “padre cosmico”, “irradiamento”, “amore fraterno”, "costruzione di un’opera”, “luce”, “ricchezza” e “solidarietà”.

La Luna è sempre stata venerata dalle streghe, che si considerano “figlie della Luna”. Le fasi lunari rappresentano un fondamento in campo magico e sono davvero basilari per essere in armonia con le influenze cosmiche. Ogni singola fase pertanto ha i suoi specifici simboli, i suoi poteri e le sue corrispondenze. I suoi poteri di attrazione non solo influiscono sulle acque e sui raccolti, ma hanno ripercussioni determinanti anche sulle energie fisiche e spirituali di animali ed esseri umani.

Per favorire una vita piena di salute e abbondanza, bisognerebbe osservare attentamente i cicli lunari. Infatti, nel periodo - che dura un massimo di due settimane - in cui la Luna è crescente e si prepara a diventare piena, è un periodo propizio per seminare, per concentrarsi su di un lavoro in particolare e per fare ordine (attorno e dentro di sé). Mentre le restati due settimane in cui la Luna è calante - dunque torna ad oscurarsi - si attua il momento del mese in cui si raccolgono i frutti del lavoro che abbiamo seminato e ci si può rilassare con un lungo bagno caldo dove è possibile abbassare finalmente la guardia e gioire di tutto ciò che ci rende grati. Se questi "rituali" vengono assecondati con una certa cura e premura, i risultati fioriranno con facilità e gli effetti saranno potenti sulle nostre vite. Parola di strega.