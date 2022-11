Cena tra amici: 3 ricette super veloci

L’arrivo del weekend porta consiglio, ed è proprio quello di fare una cena con gli amici per scaricare lo stress e divertirsi tra un sorso e un morso.



Ma quali ricette proporre senza stancarsi eccessivamente? Noi abbiamo qui tre idee facili e super veloci che faranno sbavare già solo dal profumo.

Ma bando alle ciance e iniziamo a metterci ai fornelli.

Pizza sandwich

Il tempo di preparazione totale di questa ricetta è di appena 10 minuti, perciò l’ideale per iniziare a leccarsi i baffi.

L’idea nasce dal rendere un panino alternativo con la pizzetta al posto del pane: tutto ciò che bisognerà fare è sbizzarrirsi con le farciture, come con salsiccia e friarielli o scamorza e mortadella.



Nachos saporiti

Qualcuno dice che l’aperitivo perfetto non esista, ma noi sappiamo che il motivo è che non hanno ancora assaggiato questa ricetta un po’ tex-mex.

Il segreto per renderli goduriosi è aggiungerci sopra una salsina a base di macinato di carne, formaggio, verdure cotte e crude come i dadini di pomodoro.

Ideale anche guacamole e/o panna acida.



Coni di pasta brisée alla puttanesca

Una ricetta un po’ anni ‘80 ma che mantiene viva la passione per il cibo e il gusto.

Questi coni croccanti preparati con la salsa alla puttanesca sono perfetti per qualsiasi stagione, perché rappresentano un vero trionfo di ingredienti semplici: dalle olive al basilico, passando per cipolla rossa e branzino.

Insomma, se volete dare una svolta con una ricetta veloce, ecco qui quella completa.