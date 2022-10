5 ricette facili per fare bella figura

Il weekend è arrivato e finalmente avete invitato i vostri amici per passare una serata in compagnia e all’insegna del bere e del mangiare.



Solo che di fronte a voi si presenta una situazione particolare, ossia non sapete cosa preparare per fare bella figura con tutti.

No panic, ci pensa Chef in Camicia a svoltare la situazione con queste cinque ricette facili e da applausi assicurati.

Mozzarelline fritte con salsa marinara

Se cercate una ricetta facile per svoltare l’aperitivo, ecco questo finger food esplosivo è proprio ciò che fa per voi. Pochi ingredienti ma di qualità, per un piatto croccante che può diventare anche un piccolo aperitivo gustoso con doppia panatura per iniziare la cena nel modo migliore possibile.

Salsiccia e stracchino

Solo due ingredienti: la salsiccia e lo stracchino, con l’aggiunta solo di una fetta di pane possono dare vita a un altro antipasto facile e godurioso che si prepara in appena 5 minuti.

Si tratta di una ricetta toscana impreziosita dalla cipolla stufata in padella, che rende più dolce e armonioso il gusto sul palato.

Risotto alle nocciole

Dopo gli antipasti arriva un primo piatto d’eccezione, perfetto per questo clima autunnale e che può far davvero uscire gli occhi a forma di stellina già al primo boccone.

Questo risotto alle nocciole si prepara in poco tempo, e non ha neanche un costo elevato, perciò si tratta di una ricetta alla portata di tutti.

Penne incazzate nere

Oltre l’arrabbiata e la puttanesca, ma anche l’aglio, olio e peperoncino: queste penne sono proprio incazzate nere e non temono nessuno.

Preparatele se volete dare un tocco un po’ hot alla serata, con un mix di sapori esplosivi in bocca perfetto per chi cerca una ricetta facile e che sicuramente sarà impossibile da dimenticare.

Rotolone goloso

Per concludere la cena con un’altra ricetta facile e da bella figura assicurata, c’è questo rotolone goloso: un dessert facile e velocissimo pronto in poche mosse.

Da abbinare sicuramente a un caffè o un amaro, che possa accompagnare nel modo migliore ogni morso.

info: chefincamicia.com