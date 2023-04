Dopo qualche anno di rodaggio, il nuovo corso della fiction Mediaset sembra aver imboccato la strada giusta. La transizione non è stata facile, il rinnovamento totale delle storie e dei volti tutt'altro che indolore: i fasti dei grandi ascolti delle serie targate Losito-Tarallo o TaoDue erano lontani e il cambiamento impresso non ha immediatamente portato i benefici sperati ma dopo una ripartenza in affanno, ora sembra aver intrapreso un cammino positivo. Lo dimostrano anche gli ultimi due titoli lanciati la scorsa settimana su Canale 5, Luce di tuoi occhi 2 e Il patriarca, entrambi partiti con share molto positive che lasciano intravedere più di una speranza. Ed è nel solco di questo rinnovamento che iniziano a trapelare le novità della prossima stagione: a cominciare da Se potessi dirti addio, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Se potessi dirti addio, la nuova serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Rinnovamento sì, ma nel solco della tradizione. O tutto cambia perché nulla cambi, dipende dai punti di vista. Fatto sta che l'usato sicuro in tv funziona sempre e così ecco che Canale 5 annuncia il ritorno in grande stile di Gabriel Garko, sei anni dopo quella quinta stagione de L'Onore e il rispetto che segnò il capitolo finale della collaborazione tra Ares Gate - che aveva prodotto per quasi un ventennio successi clamorosi e criticatissimi, da Il bello delle donne a Pupetta, sceso poi fino a flop epici - e Mediaset. Torna Garko e torna anche Anna Safroncik, pure lei lanciata da Mediaset prima con la soap CentoVetrine poi con titoli come La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa e la saga Le tre rose di Eva. I due attori saranno i protagonisti di Se potessi dirti addio, la serie tv di Canale 5 (prodotta da Jeki Production per Mediaset), diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, in onda nella prossima stagione. Garko è Marcello, un uomo affascinante che ha perso la memoria e che proverà a recuperarla con l’aiuto della bella neuropsichiatra Elena - impersonata dalla Safroncik – a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito: i due lotteranno per portare alla luce la drammatica verità, legata a un imprevedibile e comune passato.





I nuovi titoli della fiction targata Mediaset

Un tassello alla volta si compone dunque il puzzle della prossima stagione della fiction Mediaset. Tutti i titoli verranno ufficializzati all'inizio dell'estate, con la consueta presentazione dei nuovi palinsesti del Biscione, ma un discreto antipasto è già disponibile sin da ora. Non solo sono cominciate le riprese di Se potessi dirti addio, ma ci sono altri set aperti. Uno è quello della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, la serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari: per ora non sono trapelate grandi indiscrezioni, ma è certo che sono in corso i casting per cercare comparse e figuranti tra Bari, Molfetta e Monopoli. L'altra anticipazione è piuttosto gustosa e riguarda Giusy Buscemi: l'attrice - fino ad ora volto della serialità targata Rai - è stata infatti scelta come protagonista della serie tratta da Sabbia nera, il giallo sbanca classifica e primo volume della saga di Cristina Cassar Scalia, edito da Einaudi: tutto ruota attorno a Giovanna Guarrasi detta Vanina, una testarda vicequestora siciliana che indaga tra Catania e le pendici dell'Etna. Attenzione perché i romanzi della Cassar Scalia sono un cult e perché la fiction verrà prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti, uno che da Il commissario Montalbano in poi non ha sbaglia un colpo: il rischio che la serie diventi un long seller televisivo è concreto.