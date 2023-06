Seyit ha deciso di svelare alla sua famiglia di essersi fidanzato: il padre però reagisce male, si arrabbia e gli impone di non frequentare ragazze russe. Così il giovane tenente viene ripudiato e lui e Sura si ritrovano sempre più soli contro il mondo. Comincia così la quarta puntata de La ragazza e l'ufficiale, la nuova serie turca di Canale 5 che racconta un appassionato triangolo d’amore: quello tra Kurt, il primogenito di una famiglia turca di Crimea e tra i migliori ufficiali dello Zar, la sua sposa Şura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, e Petro, valoroso commilitone e vecchio amico di Kurt. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 30 giugno.

La ragazza e l'ufficiale, le anticipazioni della quarta puntata

Tatya ha un malore, una forte emorragia e quando Sura chiama il medico è troppo tardi: la donna ha perso il bambino che aspetta. Sura è sotto shock, perché temeva che Tatya potesse morire: Petro, sempre più innamorato di lei, la sostiene al Sura vorrebbe Seyit al suo fianco. Quest'ultimo però è dalla sua famiglia, cui svela di essersi fidanzato: il padre però reagisce male, si arrabbia e gli impone di non frequentare ragazze russe. Seyit quindi fugge dalla fattoria. Intanto, in Crimea, sempre più uomini abbandonano il lavoro nei campi per unirsi ai sovversivi e Mehmet, infuriato dal comportamento di Seyit che ha portato a casa una ragazza russa ignorando il suo volere, è pronto a difendersi. Nel frattempo, alla casa nel vigneto in cui soggiornano temporaneamente arriva Petro appena dopo un evento terribile e improvviso che mette in pericolo la vita di Tatya: l'uomo riferisce ai suoi amici di avere notizie di Misa, ma continua ad agire sotto copertura proponendo ai sovversivi di tendere un agguato a Seyit.





Seyit e Sura sono sempre più isolati da tutti

Il tenente Seyit, Celil e Petro decidono di spingersi nei villaggi circostanti in cerca di armi, ma durante il viaggio i tre uomini incontreranno parecchie difficoltà. Intanto, il fratello piccolo di Seyit, Osman, decide di portargli tutte le lettere che ha ricevuto durante i mesi in cui è stato al fronte, nonostante il padre abbia severamente vietato a tutti i componenti della famiglia di andare a trovarlo: l'uomo pretende che nessuno di loro abbia niente a che fare con Sura. Osman però prova comunque ad andare di nascosto a trovare il fratello, ignaro di cosa comporterà questa sua azione per tutta la famiglia. Güzide, invece, origlia di nascosto una conversazione tra Fatma e Yildiz, e prende una decisione drastica al riguardo. Seyit e Sura sono sempre più isolati da tutti.