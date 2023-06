Palinsesti Rai: novità, conferme e sorprese, chi esce e chi torna

L'effetto domino in Rai è di quelli clamorosi, come non se ne vedevano da anni. Ad innescarlo, due fattori: l'uscita di Fazio Fazio dalla Rai e la nuova guida a trazione centro-destra, che ridisegna l'assetto dei palinsesti in cui gli stravolgimenti s'impastano con la continuità. Le pedine vincenti - Amadeus, Clerici, Conti, Carlucci - non si toccano anche perché sono i volti che garantiscono stabilità agli occhi degli investitori (Rai Pubblicità ringrazia) ma per tutto il resto è partita la giostra dei cambiamenti che ieri l'ad Roberto Sergio - manager di lunga esperienza che ben conosce Mamma Rai, stimato a destra ma anche a sinistra, così come Marcello Ciannamea, uomo forte a capo dall'architrave dei palinsesti, la direzione Intrattenimento prime time - ha illustrato ieri al consiglio di amministrazione. La ratifica è prevista il 3 luglio, la presentazione a giornalisti e inserzionisti il 7 a Napoli, al centro di produzione che festeggia sessant'anni di attività. Ecco le sorprese, i ritorni, gli addi.

Palinsesti Rai 2023/2024, Report al posto di Fazio e le altre novità di Rai3

Sarà dunque Report a prendere il posto di Che Tempo Che Fa la domenica sera su Rai3. La trattativa è stata lunga ma alla fine Sigfrido Ranucci e i suoi hanno accettato il trasloco dal lunedì alla domenica, slot strategico lasciato libero dopo l'addio di Fazio e il suo passaggio a Discovery. Il lunedì sera al posto di Report ci sarà Presadiretta di Riccardo Iacona, che poi lascerà spazio ad un nuovo talk condotto da Nunzia De Girolamo: si dovrebbe chiamare Botta e risposta ed è ispirato ai programmi di Funari. Una scelta non troppo gradita da Bianca Berlinguer: «L'arrivo di un talk show con Nunzia De Girolamo potrebbe, questo il punto secondo lei, bruciarle il giorno prima temi e ospiti. Per gli esperti di scommesse non ci sarà una nuova uscita e Bianchina, come la chiama Corona, resterà al suo posto. Ma è alta tensione», scrive Dagospia. Restando su Rai3, al posto di Lucia Annunziata - anche lei uscita dalla Rai sbattendo la porta- ci sarà Monica Maggioni: il format In mezz'ora dovrebbe cambiare formula con un'intervista e poi uno spazio dedicato ai reportage.

Torna Caterina Balivo, Insegno a L'Eredità

Un'altra uscita dalla tv di Stato, quella di Massimo Gramellini (che andrà a La7, probabilmente la domenica sera), ha innescato altri cambiamenti. Al suo posto, il sabato sera ci sarà Serena Bortone, che lascia dopo tre anni il pomeriggio di Rai1 per tornare nella sua Rai3 dove ha condotto per anni Agorà (da settembre il talk politico del mattino sarà nelle mani di Roberto Inciocchi, giornalista di Sky: la conduttrice uscente, Monica Giandotti, si sposta su Rai2 il sabato pomeriggio con Poster), dopo il quale ci sarà un nuovo spazio di attualità ed economia con Annalisa Bruchi in onda dal lunedì al venerdì. Chiude dunque Oggi è un altro giorno e apre La volta buona, con la conduzione di Caterina Balivo, veterana di quella fascia oraria. Quanto a Rai1, la novità più grossa riguarda L'Eredità: al posto di Flavio Insinna, da gennaio 2024 ci sarà Pino Insegno, che nel frattempo tornerà in video da settembre con Mercante in fiera, nuovo preserale di Rai2. Ma per lui sarebbero previsti anche nuovi progetti.

Facci su Rai2, Sottile in prima serata

Cambiamenti in arrivo anche sul fronte informazione e approfondimento. Torna in video Francesco Giorgino, storico conduttore del Tg1, che avrà un programma in seconda serata il lunedì su Rai1, mentre su Rai2 è prevista una striscia quotidiana di cinque minuti condotta da Filippo Facci che dovrebbe andare in onda tra I Fatti vostri e l'edizione delle 13 del Tg2. Quanto al programma di Guardì, da segnalare l'uscita di Salvo Sottile, per il quale è previsto un nuovo programma in prima serata su Rai3 da febbraio: al suo posto ci sarà Tiberio Timperi, che dopo vent'anni lascia UnoMattina in famiglia dove verrà sostituto da Beppe Convertini, che a sua volta lascia Linea Verde (al suo posto Livio Beshir). Da segnalare anche il ritorno di Elisa Isoardi, al timone di Linea Verde Life, lasciata da Daniela Ferolla che avrà la conduzione di una nuova striscia di mezz'ora a Uno Mattina (dopo Massimiliano Ossini). Quanto alla seconda serata di Rai2, approderanno anche Enrico Ruggeri e Ale e Franz, mentre è confermato Alessandro Cattelan.