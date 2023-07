Rai, sospesi due telecronisti per presunti commenti sessisti e razzisti

Commenti razzisti e sessisti questa mattina su Rai Play 2 durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato. I telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica. Tra le espressioni dei telecronisti portate all'attenzione di Viale Mazzini: «fuma bene, fuma sano, fuma pakistano». E ancora alcuni dibattiti tra i due: «Le olandesi sono grosse». O anche: «Questa è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si tocca, la si pizzica. Si La Do. Gli uomini devono suonare sette note, le donne soltanto tre».

Nonostante la bufera sollevatasi, il telecronista Lorenzo Leonarduzzi non si mostra particolarmente pentito: «Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un errore tecnico. Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo».

Da domani – informa la Rai – le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio. La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Mazzucchi. «Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda – afferma l’Ad Roberto Sergio -. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico».