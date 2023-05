Roberto Sergio nuovo Amministratore delegato della Rai

Novità in Viale Mazzini. La votazione in consiglio di amministrazione Rai per la nomina al vertice della tv pubblica di Roberto Sergio si è conclusa con tre voti a favore, uno contrario e due astensioni, che valgono come un no. Il nuovo amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello staff amministratore delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di direttore generale corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall'amministratore delegato.