Incastrati: la serie di Ficarra e Picone sbarca su Canale 5

Con una commedia degli equivoci in grande stile Ficarra e Picone hanno debuttato nella serialità, mischiando comicità e genere crime senza rinunciare al linguaggio e l’ironia che li fatti diventare due personaggi amatissimi dal grande pubblico. E dopo il successo ottenuto su Netflix, la loro prima serie tv, Incastrati, sbarca su Canale 5 con due serate in onda il 7 e l'8 dicembre: al centro della trama ci sono un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno a vivere situazioni surreali. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla "strenna natalizia" offerta in anticipo da Mediaset.

Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone

I protagonisti di Incastrati sono Salvo e Valentino, i titolari di una ditta di vendita e riparazioni di piccoli elettrodomestici. La loro professione li porta quotidianamente a percorrere le strade della città e della provincia a bordo del loro furgone aziendale per recarsi nelle case dei clienti. Mentre Salvo è una persona dinamica, grande appassionato di serie crime e desideroso di una vita più avventurosa e piena di colpi di scena, Valentino è invece più pacato e riflessivo, non si è mai sposato e ha un legame molto intenso e profondo con la madre. Quasi senza accorgersene, i due amici rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente e cercando di scappare dalla scena del crimine si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà anche a dover fare i conti con la mafia. Scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, Incastrati è stata interamente girata in Sicilia: la serie comedy in sei episodi è stata condensata in due appuntamenti in onda su Canale 5. Nel cast ci sono anche Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).









Incastrati, le anticipazioni della prima puntata

Durante una normalissima giornata di lavoro Salvo e Valentino arrivano a casa del commercialista Gambino e ne scoprono il cadavere. Temendo di essere accusati dell'omicidio, cercano di eliminare ogni loro traccia e proprio mentre si trovano sul luogo del delitto scoprono che Gambino era l'amante della moglie di Salvo. L'uomo è distrutto per la scoperta ma quella sera i due cognati partecipano comunque ad una rimpatriata fra ex compagni, tra cui c'è anche Agata: la donna è il nuovo vice-questore della città, ha lasciato la Sicilia molti anni prima ma ora e tornata e Valentino, da sempre innamorato di lei, rimane senza parole quando la rivede. Il giorno successivo, Salvo e Valentino si recano al Municipio per farsi togliere una multa presa sotto casa di Gambino, ma ecco che i due vengono rapiti dal temuto boss Padre Santissimo, che decide di ucciderli. Ma niente è come sembra e, come nella migliore tradizione delle commedie degli equivoci, tutto può succedere.