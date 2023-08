I fratelli Corsaro: tutto sulla nuova serie di Giuseppe Fiorello (che torna a Mediaset)

Il "colpaccio" messo a segno da Mediaset sul fronte fiction per la prossima stagione tv si chiama Giuseppe Fiorello. Un ritorno, visto che in passato ha recitato in alcuni titoli di Canale 5, ma è quasi il caso di chiamarlo debutto visto che nel 2024 esordirà come protagonista assoluto di una serie tv. Si intitola I fratelli Corsaro ed è l’adattamento del fortunato ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano: Fiorello interpreterà Fabrizio Corsaro, un giornalista di nera nel principale quotidiano di Palermo, mentre Paolo Briguglia sarà suo fratello Roberto, un temutissimo avvocato penalista. Una "strana coppia" in grado di risolvere anche i casi più complicati.

I fratelli Corsaro, tutto sulla nuova serie di Canale 5

Giallo e ironia sono gli ingredienti de I fratelli Corsaro, una produzione Camfilm in collaborazione con Taodue, quattro puntate dirette da Francesco Miccichè. Il primo ciak scatta alla fine di agosto ma il progetto è nato diverso tempo fa: «Anni fa lessi Insoliti sospetti di Toscano, e mi ha appassionato per la scrittura, poco stereotipata dal punto di vista della narrazione siciliana: non c’erano macchiette ma una giusta dose di ironia e giallo», ha rivelato Giuseppe Fiorello a Repubblica. È stato proprio l'attore a parlare dei libri con la produttrice Camilla Nesbitt, la quale ne ha acquistato i diritti per trasformarla in fiction. Al centro della storia ci sono appunto i fratelli Corsaro: Fabrizio, un giornalista di nera nel principale quotidiano di Palermo, e Roberto (Paolo Briguglia), un bravo avvocato penalista. Le differenze tra i loro caratteri? Enormi. Tanto impulsivo e libertino è Fabrizio, quanto riflessivo e aspirante buon padre di famiglia è Roberto. Ma tra le vie di una Palermo inedita e bellissima, i due fratelli spesso si trovano a lavorare sullo stesso delitto: tra continui scontri e battibecchi, questa "strana coppia" si rivelerà in grado di risolvere anche il più difficile dei casi, mentre verrà alla luce un mistero che riguarda la loro famiglia di origine.

Lo "sbanca ascolti" Giuseppe Fiorello passa a Mediaset

Dopo aver sbancato gli ascolti per diverse stagioni con fiction di ogni genere in cui spesso interpretava eroi positivi e grandi personaggi, da Salvo D'Aquisto a Giuseppe Moscati, passando per Domenico Modugno e Saro Ferro (ne I fantasmi di Portopalo), Giuseppe Fiorello volta pagina, cambia rete e prova a sterzare con un progetto totalmente nuovo. «Non mi andava di seguire percorsi precedenti: l’eroe positivo. Qui c’era l’opportunità di interpretare un simpatico giornalista di cronaca nera, mi divertiva il suo carattere, la passione per il lavoro, per le donne, e il tono un po’ scanzonato», ha spiegato. «Volevo interpretare qualcuno distante da me, che prendo tutto sul serio e do un peso dalle cose. Fabrizio si butta un po’ nel vuoto, “comu veni se cunta”». Ad accompagnarlo per mano c'è appunto la Nesbitt, che a Mediaset è di casa, e poi, rivela Fiorello - reduce dal successo di Stranizza d'amuri, il suo primo film da regista -, con la Rai non aveva alcun rapporto di esclusiva: «La lunga collaborazione era una libera scelta reciproca. C’è una rotazione di artisti e autori, non è detto che non ci rincontreremo».