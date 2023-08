La voce che hai dentro: tutto sulla serie con Massimo Ranieri

Dopo vent'anni Massimo Ranieri torna a recitare per un progetto tv e lo fa in grande stile. Il cantante sarà infatti il protagonista de La voce che hai dentro, la nuova serie con cui Canale 5 ha deciso di aprire la prossima stagione televisiva. È previsto infatti per venerdì 15 settembre il debutto della fiction in quattro prime serate ambientata a Napoli, nata da un'idea dello stesso Ranieri che ebbe l'intuizione circa dieci anni fa, mentre faceva dei provini a teatro per uno spettacolo. «Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni e devo dire grazie a Mediaset e alla Lucky Red», ha dichiarato l'artista. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie diretta da Eros Puglielli.

La voce che hai dentro, la nuova serie con Massimo Ranieri

La voce che hai dentro racconta la storia di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo dieci anni di carcere a Poggioreale, dove ha scontato la pena per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali. L'idea della fiction venne a Ranieri una decina di anni fa, durante una serie di provini in cui venne colpito da alcuni «giovani con una "voce" dentro», come ha svelato lui stesso a Sorrisi e Canzoni. «Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l'ho presentato a diversi interlocutori ma è stata "mamma" Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l'opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction», ha aggiunto. Ne La voce che hai dentro si mescolano il racconto del giallo a quello della commedia e nel cast c'è anche Maria Pia Calzone, che interpreta la moglie di Ranieri.





Le anticipazioni della fiction di Canale 5 in onda a settembre

Michele ha sempre vissuto per la musica e ora che è uscito dal carcere ha un obiettivo: salvare la sua famiglia e la Parthenope. Ma per riuscirci dovrà lottare per evitare che la moglie Maria (Maria Pia Calzone) e i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini) vendano l’amata casa discografica all’antagonista di sempre, Gaetano Russo (Gianfranco Gallo). Michele, che nasconde un segreto, ha però dalla sua parte l’affetto e la fiducia della figlia Anna (Giulia D’Aloia), virtuosa del pianoforte e decisa a dimostrare l’innocenza del padre. In tutto questo s'innesta l'incontro con Regina (Carola Moccia, in arte La Niña), giovane e talentuosa trapper: quando intuisce che la ragazza è un'artista con delle potenzialità, decide di puntare su di lei per risollevare le sorti della Parthenope. E per Regina diventa come un padre. Con loro al fianco combatterà per riportare in auge le sorti della casa discografica e per riconquistare l’affetto dei suoi.