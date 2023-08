Beyond Paradise: tutto sulla nuova serie crime di Canale 5

Un po' crime, un po' commedia, un po' drama. È un mix di questi ingredienti Beyond Paradise, la serie firmata BBC che sbarca in prima serata nei palinsesti estivi di Canale 5. Al centro della storia ci sono Humphrey Goodman e Martha Lloyd, che dopo aver lasciato Londra si trasferiscono in un paesino sulla costa del Devonshire per provare a cambiare vita: la coppia è tornata nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un proprio ristorante, mentre Humphrey si è unito alle forze di polizia locali. Pensavano di aver trovato una dimensione più tranquilla, invece una serie di casi da risolvere renderà le loro giornate ben più movimentate. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie che debutta mercoledì 23 agosto.

Beyond Paradise, la nuova serie crime di Canale 5

Beyond Paradise è lo spin-off di Delitti in Paradiso, crime-drama di successo andato in onda sulla BBC. La nuova vita i Humphrey Goodman (Kris Marshall, noto per il film-cult Love Actually) e Martha Lloyd (Sally Bretton) ricomincia lontana da Londra: tra alti e bassi, la sfida di stabilirsi in una nuova città mette alla prova anche la relazione dei due. Humphrey, passato da Saint Marie alla sonnolenta Shipton Abbott, continua a risolvere casi mentre spera nel lieto fine con la fidanzata Martha. Ma un inatteso ritorno dal passato della ragazza rischia di complicare le cose. Come se non bastasse, il detective Goodman viene piano piano nuovamente risucchiato dal lavoro, facendo indispettire Martha. Ambientata nell’immaginaria Shipton Abbott, Beyond Paradise è stata girata in Cornovaglia, a Looe.

Beyond Paradise, le anticipazioni della prima puntata

L'ispettore Humphrey Goodman decide di trasferirsi nella tranquilla cittadina di Shipton Abbott con la sua fidanzata Martha: scappati dalla frenesia londinese, cercano di farsi una famiglia e di avere una vita tranquilla. Ma appena arrivato, Humphrey ha subito a che fare con un caso che ha a che fare con una leggenda che aleggia nel paese da anni e che sembra coinvolgere una misteriosa strega. Grazie all'aiuto di Esther, Margo e Kelby, l'ispettore riuscirà a venire a capo della questione e in contemporanea' di un altro strano fatto: il furto di dodici auto rosse. Come se non bastasse, Humphrey ed Esther si ritrovano per le mani un altro caso difficile: un'intera famiglia sembra essere svanita nel nulla. Fra indizi e testimoni, Humphrey dimostra la sua abilità deduttiva notevole. E anche un po' di impulsività, a causa della quale finisce per acquistare una barca. Nel frattempo, Martha si confida con la madre circa i problemi fra lei e il futuro marito e viene avvicinata da una sua vecchia conoscenza, che le fa una proposta d'affari. Che cosa accadrà alla coppia?