La foresta degli scomparsi: tutto sulla mini serie thriller di Canale 5

Vicino ad una base militare nel cuore della Foresta Nera vengono rinvenuti dodici corpi senza vita: si tratta di dodici persone di nazionalità francese e tedesca, uccise in un arco temporale di trent'anni e seppellite in una fossa comune. Qual è il filo rosso che lega queste tragiche morti? Ruota attorno a questa domanda la trama de La foresta degli scomparsi, la nuova sulla mini serie thriller di Canale 5 che debutta mercoledì 9 agosto su Canale, ambientata nella misteriosa atmosfera di boschi millenari, una coproduzione televisiva franco-belga-tedesca che ha vinto anche diversi premi come miglior serie drammatica. Ecco tutto quello c'è da sapere.

La foresta degli scomparsi, la nuova mini serie thriller di Canale 5

Tutto inizia quando, per puro caso, vengono rinvenuti vicino ad una base militare nel cuore della Foresta Nera i corpi di dodici persone morte: si tratta di dodici persone di nazionalità francese e tedesca, uccise in un arco temporale di trent'anni e seppellite in una fossa comune. Il caso viene affidato al giudice istruttore Camille Hartmann che, in quella stessa zona appena un anno prima, ha avuto un grave incidente automobilistico.Quello scontro le ha causato un'amnesia da cui fatica a riprendersi ma c'è di più: forse, proprio quella sera, Camille ha visto qualcosa che non doveva vedere. Ecco perché, quando partono le indagini, qualcuno cercherà di fermarla. Oltre ai classici cardini del thriller, La foresta degli scomparsi aggiunge nella sua sceneggiatura un forte impegno contro la violenze sulle donne, tema sviluppato con originalità e grande coraggio.

La foresta degli scomparsi, le anticipazioni della prima puntata

In una zona militare interdetta, sul confine franco-tedesco, viene rinvenuta una fossa comune con una decina di cadaveri, tutti uomini, le cui morti risalgono a date diverse. Birgit Scholtz, prontamente intervenuta dopo la segnalazione fatta da alcuni escursionisti di passaggio, affida le indagini al giovane e ambizioso comandante Erik Maes (che si scoprirà essere il suo amante), affiancandogli il capitano Franz Agerland, poliziotto navigato e di grande esperienza. Franz non gradisce il fatto di dover sottostare a un'altra persona ma nonostante i loro diversi caratteri fra i due poliziotti si instaura un rapporto di cauta collaborazione. Ma un ruolo chiave lo giocherà Camille Hartmann, una giudice di Strasburgo temporaneamente sospesa dalle sue mansioni perché, a causa di un incidente automobilistico avvenuto un anno prima, soffre di amnesie, angosce e stati confusionali: ma cosa c'è dietro quel misterioso tamponamento?