Grande Fratello Vip 6: i primi concorrenti certi e le prime frizioni

Neppure il tempo di dare il via alle danze e sarebbero già scattate le prime frizioni tra alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Screzi tra prime donne che nulla hanno a che vedere con i «vipponi» del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, al via da lunedì 13 settembre: le protagoniste della tensione della vigilia sono infatti le due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli (la moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe, che svestiti i panni di concorrente è passata dall'altra parte della barricata e commenterà le gesta dei vip (o presunti tali). Ecco i motivi dello screzio e i primi protagonisti certi del #GFVip6.

Grande Fratello Vip 2021, i primi concorrenti certi del reality

A poco più di una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip 6 la lista dei concorrenti non è ancora stata ufficializzata nel dettaglio (si aspetta come sempre la rituale copertina di rito di Tv Sorrisi e Canzoni) ma ci sono già alcuni punti fermi nel cast del reality. Alfonso Signorini ha convinto ad esempio un pezzo da novanta, Katia Ricciarelli, una che non le manda a dire (fu tra i protagonisti di un altro reality, La fattoria, e non si fece mancare nulla). «Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente, dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno. Sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi», ha confermato il soprano. Varcheranno la porta rossa anche Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e recente flirt di Fabrizio Corona, Carmen Russo (fino ad ora veterana dell'Isola dei Famosi) e ancora l'ex Miss Italia Manila Nazzaro.









Le indiscrezioni su Montano, Jo Squillo e Casella

Per il resto siamo sul filo delle indiscrezioni che sanno di certezza. Nel cast del #GFVip6 ci dovrebbe esserci anche Giucas Casella, il campione olimpico Aldo Montano (secondo TvBlog manca solo l'autorizzazione finale da parte del corpo della Polizia Penitenziaria di cui fa parte lo sportivo), Jo Squillo, il giornalista Amedeo Goria (giusto per proseguire la saga iniziata dall'ex moglie Maria Teresa Ruta e dalla figlia Guenda la scorsa edizione) e ancora Raffaella Fico (ex di Mario Balotelli), Tommaso Eletti, reduce da Temptation Island 2021, e Manuel Bortuzzo (il nuotatore che nel 2019 fu ferito con un colpo di pistola durante un agguato e restò paralizzato a causa di una lesione al midollo, la cui storia è stata raccontata nel docu film L'ultima gara, con Raoul Bova).









#GFVIP6, scintille tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Ma ad infiammare la vigilia del Grande Fratello 2021 sono soprattutto i presunti dissapori tra le due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (che prendono il posto di Pupo e Antonella Elia). Prima era trapelata la voce di alcune frizioni nate già durante la prima cena con Signorini e gli autori del reality, poi si sono aggiunti altri dettagli gustosi. «C'è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa. Dicono che reggeranno poco. Pochissimo», ha scritto il sito Davide Maggio. Il vero show rischia dunque di essere in studio.