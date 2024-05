Cosa ci insegnano i mercati azionari ai massimi di sempre

L’indice MSCI World All Country, il più ampio a livello di composizione geografica, il 20 maggio ha toccato i 797,5 punti, nuovo massimo storico assoluto. Il progresso dai minimi di metà 2009, quando si registrarono i minimi di mercato post grande crisi finanziaria è del 628% (performance inclusiva dei dividendi incassati, e quindi total return, espressa in Euro) che significa aver moltiplicato per oltre 7 volte il capitale in 15 anni con un rendimento medio annuo che è più del doppio rispetto ai classici rendimenti azionari di lungo termine.



Strabiliante senza dubbio. Quali elementi possiamo mettere in evidenza oggi che molteplici mercati sono sui massimi storici?