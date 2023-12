Tutti i giri d'affari di Chiara Ferragni

"Una macchina da soldi". È questa la definizione perfetta per descrivere Chiara Ferragni, l'influencer con 30 milioni di followers e che riesce a mandare sold out qualsiasi cosa tocchi.

Ma adesso, anche il solido impero multi milionario che è riuscita a costruirsi rischia di sgretolarsi sotto i suoi piedi. Safilo ha annunciato ieri l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione degli occhiali a marchio Chiara Ferragni, «a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

Dopo le polemiche per il caso Balocco e l’annuncio, da parte dell'influencer, di una donazione da un milione di euro all’ospedale Regina Margherita, sono in molti a chiedersi quanto abbiano fatturato le tante attività portate avanti in questi anni da Chiara Ferragni.

Un patrimonio da oltre 40 milioni di euro. È questo il valore del marchio Ferragni. Una cifra che è in continua crescita, dato che Forbes nel 2017 parlava di un patrimonio di 9 milioni di dollari. Secondo l’analisi della piattaforma britannica Hopperhq, che ogni anno pubblica la classifica delle persone più pagate sui social, Chiara Ferragni è la seconda italiana nella classifica dei 100 più ricchi di Instagram, dopo Khaby Lame. Nello specifico, l'influencer occupa il 92esimo posto della graduatoria con un compenso che può superare i 102 mila dollari a post, vale a dire oltre 90 mila euro.

Ma non è solo una questione di post e social. L'imprenditrice digitale è anche amministratore delegato e fondatrice delle società Fenice Srl e Tbs Crew Srl.

Fenice (ex Serendipity), la società che produce il marchio con il suo nome, ha chiuso il 2022 con 14,2 milioni di euro di ricavi, in crescita del 115% sul 2021, e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, con un aumento del 134% rispetto al 2021.

Tbs Crew Srl, la società che gestisce il suo blog e e-commerce The Blonde Salad e opera come talent agency e nella consulenza di digital marketing strategy, ha raggiunto i 14,6 milioni di ricavi nel 2022 con una crescita del 105% rispetto ai 7,1 milioni con cui aveva chiuso il 2021.

Nel 2023, il general manager Fabio Maria Damato aveva anticipato che il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni e quello di Tbs Crew a 18,9 milioni di euro, con utili netti complessivi pari a 8,5 milioni.

Inoltre, sempre nel 2023, Fenice ha rivisto il proprio assetto societario, facendo entrare nel capitale nuovi soci: Alchimia, veicolo di investimento nel settore del venture capital fondato da Paolo Barletta con la partecipazione di Annabel Holding di Nicola Bulgari, ha siglato un accordo per la cessione del 26% di Fenice al club deal promosso dal gruppo Avm Gestioni guidato da Giovanna Dossena, Ceo di Avm. L’accordo prevede una progressiva cessione di quote in capo ad Alchimia fino a un massimo di 20 milioni di euro. Con una valutazione complessiva di Fenice fissata a 75 milioni di euro.