Tutto pronto per il Black Friday da mille di miliardi di fatturato

Il Black Friday ringrazia il contesto macroeconomico non troppo felice. Quest’anno i tre quarti dei consumatori nel mondo compreranno durante il “venerdì nero”, per difendersi dal caro-vita. Un aumento del 7% rispetto al 2022, quando il giro d’affari mondiale è stato di 899 miliardi di euro. E in Italia quest’anno le previsioni sono di 4 miliardi di euro, +15% sul 2022.

Il Black Friday è domani, il 24 novembre, ma da giorni sono cominciati gli sconti. La caccia agli affari negli anni è diventata sempre più lunga, passando da un giorno (appunto il quarto venerdì di novembre, dopo la festa del Ringraziamento americano) poi a un weekend (fino al Cyber Monday, che è il lunedì successivo), fino all’intera settimana o più di oggi, in moltissimi casi. E così cresce il giro d’affari, spinti soprattutto dalla ricerca di regali di Natale anticipati e scontati e di beni che servono, ma che si rimandano a periodi di grande promozione. La maggior parte dei consumatori non si avvicina al click o non tira fuori il portafoglio però se lo sconto è inferiore al 30/40%.

Quest’anno il 74% dei consumatori nel mondo approfitterà degli sconti del “venerdì nero” e la spesa media mondiale supererà quella del 2022, in alcuni casi anche con un incremento a due cifre, fino al 22% (analisi Boston Consulting Group Bcg). Gli americani prevedono di spendere 460 dollari, gli svizzeri 390 dollari e i tedeschi 385 dollari a persona. In Gran Bretagna, dove nel 2022 il giro d’affari è stato di 8,71 miliardi di sterline, il 66% dei consumatori farà shopping per il Black Friday in questi giorni. In Corea del Sud oltre la metà dei consumatori (il 52%) cercherà occasioni. In Europa i volumi d’acquisto nel 2022 sono aumentati del 204% sul 2021 e quest’anno le previsioni sono di un ulteriore incremento. Gli Stati Uniti sono sempre il Paese con i numeri più alti. Nel 2022, anno record, il giro d’affari ha superato i 35 miliardi di dollari in 5 giorni, dal Thanksgiving al Cyber Monday, passando per il Black Friday. L’online è sempre il settore più interessato. Un esempio? Nel 2022 nei Paesi Bassi sono stati registrati oltre 300 milioni di euro di fatturato in più nelle vendite online rispetto ad un normale venerdì.

E nel nostro Paese? Oltre 4 italiani su 10 (il 42%) approfitteranno del Black Friday 2023 creando un giro d'affari di 4 miliardi di euro, un incremento del 15% sul 2022 (Codacons). Più di un raddoppio rispetto al 2021, quando si era arrivati a 1,8 miliardi di euro. Sono 200mila le imprese del commercio di vicinato che aderiscono, ma la sfida con l’online è in salita: 7 consumatori su 10 sono orientati a comprare su una piattaforma di eCommerce (stima Confesercenti). Gli italiani spenderanno in media 232 euro a testa (+ 19%), a comprare saranno di più gli uomini (di 246 euro contro i 190 euro circa delle donne) e tra i 35 e i 65 anni la fascia di età più attiva (228 euro). Cosa si compra? Abbigliamento, calzature e accessori supereranno i prodotti informatici e elettronici: 49% contro 47%. Al terzo posto i prodotti per la bellezza e la cura della persona (34%). Seguono elettrodomestici (29%), libri (24%), giocattoli (21%) e mobili e prodotti per la casa (18%).

L’online fa la parte del leone anche nel Black Friday italiano. Sono 195mila i negozi che aderiscono, in calo sul 2022 quando erano 235mila. Gli operatori dell’e-commerce realizzeranno anche cinque volte il fatturato di un giorno medio. Gli acquisti online negli ultimi cinque anni sono cresciuti del 18%.

In un momento di caro vita l'anticipare il Natale è uno dei motori forti del "venerdì nero" di quest'anno. Il 53,7% degli italiani ha infatti dichiarato di usare il "venerdì nero" con questo obbiettivo. Un acquisto su due fatto in questi giorni, dunque, sarà un regalo di Natale anticipato. Un incremento del Black Friday quindi che deve fare riflettere: si spostano le spese, non se ne fanno di più!