Black Friday, le offerte tech da non perdere

Due parole sinonimo della stagione degli acquisti: Black Friday. Il venerdì nero che negli Stati Uniti apre il periodo dello shopping natalizio è diventato il momento più agognato della stagione da rivenditori e clienti. I primi registrano impennate di vendita imparagonabili con il resto dell'anno, i secondi vanno a caccia di affari per regalarsi gioie e anticipare i doni natalizi. Anche per questo, ormai, l'iniziativa nata in origine per circoscrivere offerte e ribassi nella terza settimana di novembre ha ampliato il suo raggio d'azione, delineando una lunga stagione dei saldi che parte a inizio novembre e si trascina fino a dicembre inoltrato, inglobando il Cyber Monday, il lunedì successivo al Black Friday, che ormai ha le sue promozioni dedicate (e sul tema torneremo nei prossimi giorni).

Diverse ricerche segnalano la rilevanza dell'appuntamento per gli italiani, che secondo Revolut per oltre il 70% prevedono di spendere almeno 100 euro, con il picco di oltre 500 euro di spesa nella fascia 35-44 anni. Al di là del budget a disposizione, il primo passo per capire il valore dello sconto è conoscere la storia del prodotto, cioè come e quanto il suo prezzo sia oscillato nel corso delle settimane precedenti. Per questo ci sono i tracker di prezzo, come CamelCamelCamel e Keepa, che consentono di monitorare l'andamento di ogni articolo disponibile su Amazon in modo da evitare brutte sorprese. Come sempre in questi casi, la parte del leone nella lista dei regali riguarda la tecnologia, perché smartphone, auricolari e smartwatch, ma anche scope elettriche, spazzolini elettrici e termometri smart per la cucina sono oggetti utili e affidabili, che regalano un sorriso a chi li riceve e la garanzia di bella figura a chi li regala. Ecco, quindi, qui sotto un elenco di proposte per andare sul sicuro.