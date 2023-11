Il Black Friday 2023 sta arrivando: come approfittare degli sconti migliori senza farsi fregare

Il Black Friday 2023 si sta avvicinando, anche se a dire il vero alcuni negozi hanno già iniziato con le offerte dedicate: quello che qualche anno fa era un evento dedicato a una giornata o al massimo a un fine settimana (se ci mettiamo dentro anche il Cyber Monday), si è trasformato negli ultimi tempi in una "settimana del Black Friday" o addirittura (in certi casi) in una sorta di "mese del Black Friday". Quando saranno gli sconti di quest'anno? Proseguendo con la lettura potrete scoprire tutti i dettagli riguardanti il periodo più atteso da chi è (sempre) alla ricerca dell'offerta giusta.



Black Friday 2023: quand'è e come approfittare delle migliori offerte

Ormai è difficile che non sappiate cosa sia il Black Friday, che è entrato a tutti gli effetti nel mercato italiano da qualche anno e che coinvolge praticamente tutte le tipologie di prodotti, tech e non. Nel caso, rimediamo subito: il Black Friday è un evento dedicato agli sconti e costituisce una tradizione americana consolidata intorno agli anni '60 e nata per incentivare lo shopping natalizio. La ricorrenza è nata negli Stati Uniti ed è fissata per il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, quindi sostanzialmente per l'ultimo venerdì di novembre: quest'anno l'evento cadrà venerdì 24 novembre.

Ogni anno il Black Friday è seguito il lunedì successivo dal Cyber Monday (27 novembre 2023), che come fa intuire il nome costituisce un evento dedicato alla categoria tech: quest'ultima giornata si distingue sempre meno in questi anni, visto che i rivenditori tendono a far durare le offerte del cosiddetto venerdì nero per almeno una settimana. Tra i protagonisti del periodo di sconti c'è sempre Amazon, che propone una serie di offerte su praticamente ogni categoria del suo sito. Anche quest'anno il colosso dell'e-commerce ha pensato alla Settimana del Black Friday, che prenderà il via il 17 novembre e proseguirà fino al 27 dello stesso mese con tantissime proposte che spazieranno tra offerte "classiche", offerte lampo e offerte "WOW". È possibile che Amazon riservi alcune delle proposte più intriganti per la giornata clou del 24 novembre, ma vi consigliamo di non darlo per scontato: potreste voler attendere qualche ora o giorno in più per vedere cifre ancora più interessanti per poi finire a bocca asciutta.

Il Black Friday non riguarda ovviamente solo Amazon, perché praticamente tutte le catene di elettronica e i vari negozi (fisici o online) aderiranno all'evento: Unieuro, MediaWorld, eBay, ePrice, Euronics, Expert e così via, ma anche gli shop online dei vari brand di smartphone, gli operatori telefonici e i punti vendita di altre tipologie di prodotti (abbigliamento, elettrodomestici, arredamento etc. etc.). Insomma, ormai il Black Friday è diventato comune pure in Italia, anche se non è sempre facile trovare i veri sconti. A volte potreste trovarvi di fronte a offerte che sembrano invitanti, ma che in realtà non sono così tanto vantaggiose rispetto alle settimane o ai mesi precedenti. Il nostro consiglio è quello di utilizzare strumenti per tenere sotto controllo e monitorare l'andamento dei prezzi dei prodotti. "Quanto costava questo smartphone nelle settimane e nei mesi scorsi?": Keepa e altri servizi simili (esistono anche le estensioni per i browser) vi permettono di scoprirlo, in modo da smascherare eventuali "finti" sconti.

Info: tuttoandroid.net