Attenta Juventus, anche il Tottenham su Kessie

C'è un avversario per la Juventus sulla strada che porta a Franck Kessie, centrocampista ivoriano ex Milan finito al Barcellona nella scorsa stagione (a parametro zero) e poi impiegato senza grande continuità dal tecnico Xavi. Secondo i giornali spagnoli al Barça è arrivata anche una proposta d'acquisto che proviene dal Tottenham, competitiva rispetto ai primi approcci della Juventus che prevedono una soluzione in prestito meno gradita da parte del Barcellona che vorrebbe monetizzare, realizzando anche una plusvalenza utile per sistemare il bilancio.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO