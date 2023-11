Cominciano le giornate da tè caldo a metà pomeriggio, da colazione fumante la mattina prima di affrontare il primo gelo. E riaffiorano - è la magia della gastronomia - ricordi di sapori fanciulli, di ricette consuete e antiche. Così ci è venuto un irrefrenabile desiderio di dolcezze familiari. E dai taccuini della nonna spunta questa crostata buonissima, facile e ricca di suggestioni. Noi la facciamo un po’ rustica scegliendo ingredienti «grezzi».

Ingredienti - Per uno stampo da 25 centimetri. Per la frolla: 250 grammi di farina tipo 1, 100 grammi di zucchero di canna non raffinato, 140 grammi di burro di primo affioramento, due uova, mezzo cucchiaino di sale, la buccia di un limone non trattato. Per la farcitura: 4 cucchiai rasi di farina 00, 4 cucchiai colmi di zucchero bianco, 500 ml di latte, due tuorli d’uovo, 4 cucchiai di amarene sciroppate, zucchero a velo q.b.

Procedimento - Per prima cosa fate la frolla. Nel bicchiere della planetaria o in una capace ciotola mescolate farina e zucchero, poi aggiungete il burro ammorbidito. Lavorate energicamente poi aggiungete le uova infine il sale e il limone. Continuate a girare fin quando la pasta non risulta compatta. Ora fatela riposare in frigo un’oretta. Nel frattempo fate la crema. Mettete in un tegamino il latte con i rossi d’uovo, lavorate con la frusta, quando il latte è attorno ai 60 gradi aggiungete lo zucchero, la farina e la buccia del limone e continuate a girare con la frusta fin quando la crema non diventa bella compatta. Spegnete il fuoco e fate raffreddare. Quando la crema si è intiepidita togliete la buccia di limone e aggiungete le amarene e mescolate bene. Togliete la pasta dal frigo e aiutandovi con due fogli di carta forno (su di uno appoggiate la pasta che ricoprirete con l’altro foglio) stendetela. Tenetene da parte circa un terzo per fare le strisce che ricoprono la crostata. Tirate la pasta a circa mezzo centimetro di spessore e foderate con questa uno stampo da dolce da 25 centimetri. Eliminate ovviamente il foglio ci carta forno superiore. Riempite con la crema all’amarena e poi guarnite con le strisce di pasta sì da dare forma alla crostata. Infornate a 190 gradi per circa 40 minuti. Sfornate e fate intiepidire, spolverizzate con zucchero a velo e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a decorare la crostata con le strisce di pasta e poi con lo zucchero a velo.