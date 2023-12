State pensando a una ricetta gustosa e veloce per la cena della vigilia? Basta rivolgersi a quel giacimento di suggestioni ed eccellenze gastronomiche che è la Sardegna. Dall’isola-continente che guarda a Ponente arriva una pasta sublime: la fregula. Siate caritatevoli: non chiamatela fregola, che in Italiano è altra cosa ed è anzi antitetica alla serena golosità di questo piatto.

La fregula è di fatto un cus-cus al forno. Si fa mescolando acqua e semola, poi per rotolamento dell’impasto che andrebbe formato in una ciotolona di terracotta si formano le palline che si tostano in forno. È buonissima. Ecco come prepararla in maniera spedita!

Ingredienti - 360 grammi di fregula, 400 grammi di mazzancolle, una cipolla bianca e uno spicchio di aglione della Valdichiana (in sostituzione due cipollotti di Tropea), un peperoncino, 6 cucchiai di passata di pomodoro, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale q.b., facoltativo un ciuffo di prezzemolo.

Preparazione - Sgusciate le mazzancolle e tenete da parte il carapace e le teste che metterete a bollire in una pentola con la mezza cipolla in modo da fare un fumetto di pesce ben ristretto. Prendete l’aglione o i due cipollotti e tritatelo fine fine. In un'altra pentola mette l’extravergine il peperoncino, l’aglio tritato e fate andare a fuoco moderato. Fate a pezzettoni le mazzancolle e passatele nel soffritto di aglio in modo che prendano colore, aggiungete la salsa di pomodoro togliendo il peperoncino e aggiungete la fregula. Fatela insaporire e poi andate a cottura girando continuamente come per fare un risotto aggiungendo di quando in quando un po’ di fumetto di pesce. A tre minuti dalla cottura completa prendete le teste e i carapaci e passateli al passaverdure nella pentola dove sta cuocendo la fregula. A cottura ultimata (ci vorranno dagli 8 ai 9 minuti) aggiustate di sale, fate riposare. La fregula deve risultare molto all’onda. Impiattate guarnendo se piace con il prezzemolo tritato e un giro d’olio extravergine.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a sgusciare le mazzancolle avendo accortezza che non si pungano con il rostro del crostaceo.