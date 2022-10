Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana" I video

Clamoroso sfogo di Paola Egonu dopo il bronzo conquistato dall'Italia nel Mondiale femminile in Olanda. La fuoriclasse azzurra è stata ripresa in lacrime mentre parla con una persona a bordo campo dicendo: "Non puoi capire, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale” (video tratto da Twitter)