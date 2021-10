Ecco il momento in cui i manifestanti No Vax con persone legate a organizzazioni di estrema destra come Forza Nuova e Casa Pound hanno preso d'assalto la sede della CGIL a Roma danneggiando gran parte di tutto ciò che si sono trovati davanti. Un assalto che ha scatenato la rabbia non solo del sindacato e dei suoi militanti ma dell'intera politica italiana. La Polizia ha arrestato una decina di individui che oggi saranno sottoposti all'interrogatorio di garanzia.