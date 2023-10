Il maltempo che ha colpito in queste ore il centro Italia ha creato danni in diverse zone. A Rezzoaglio, Liguria di Levante, una frana dovuta alle infiltrazioni d'acqua per la pioggia caduta abbondante nelle ultime ore ha provocato una frana che ha chiuso una strada provinciale e solo per pochi metri non ha investita una casa che si trova sul ciglio della strada.